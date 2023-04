Crocodiles Hamburg vermelden zwei weitere Vertragsverlängerungen

Hamburg. (PM Crocodiles) Die Crocodiles Hamburg haben die Verträge mit Stürmer Niklas Jentsch und Torwart Nils Kapteinat um eine Spielzeit bis 2024 verlängert. Nils...

Hamburg. (PM Crocodiles) Die Crocodiles Hamburg haben die Verträge mit Stürmer Niklas Jentsch und Torwart Nils Kapteinat um eine Spielzeit bis 2024 verlängert.

Nils Kapteinat wechselte zur Saison 2021/22 vom Krefelder EV 81 an die Elbe, Niklas Jentsch kam im vergangenen Sommer vom Deggendorfer SC.

„Ich freue mich sehr, dass es mit einer Verlängerung in Hamburg geklappt hat. Ich hatte, trotz unserer Höhen und Tiefen in der Saison, sehr viel Spaß und kann es kaum erwarten, dass es wieder losgeht. Aufgrund der hohen Belastung durch die vielen Spiele war es natürlich schwierig, kontinuierlich Bestleistungen abzurufen. Unser Ziel muss es sein, in der nächsten Saison in den Playoffs weiterzukommen“, sagt Niklas Jentsch.

Der Angreifer wurde bei den Eisbären Juniors Berlin ausgebildet und empfahl sich bei der ESC Dresden U20 für ein Engagement bei den Dresdner Eislöwen in der DEL2 (2018-20). Über die Black Dragons Erfurt, den Höchstädter EC und den Deggendorfer SC führte der Weg des 23-jährigen Berliners in die Hansestadt. Für die Crocodiles erzielte Jentsch in 54 Spielen 25 Tore und bereitete 21 Treffer vor.

Torwart Nils Kapteinat, der in den vergangenen zwei Spielzeiten in 24 Partien im Tor der Crocodiles stand, wurde bei der Düsseldorfer EG ausgebildet und feierte 2019 sein Debüt im Profibereich. „Ich freue mich auf ein weiteres Jahr in Hamburg. In der letzten Saison hat mich meine Verletzung etwas zurückgeworfen. Natürlich möchte ich in der nächsten Saison mehr spielen und mit dem Team in den Playoffs besser abschneiden“, sagt der gebürtige Gelsenkirchener.

„Nils und Niklas sind wichtige Bausteine in unserer Kaderplanung, die auf dem Eis sehr gute Leistungen abgerufen haben und charakterlich perfekt in unsere Mannschaft passen. Beide sind noch jung und haben viel Potenzial. Ich freue mich darauf, ihre Entwicklung weiter zu verfolgen“, so Geschäftsführer Sven Gösch.

14515 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München