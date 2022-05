Nils Kapteinat hÃ¼tet weiter das Crocodiles-Tor

Hamburg. (PM Crocodiles) Die Crocodiles Hamburg haben den Vertrag mit Nils Kapteinat um eine Saison bis 2023 verlängert. Der Torwart wechselte zur vergangenen Spielzeit...

Der Torwart wechselte zur vergangenen Spielzeit vom Krefelder EV 81 an die Elbe. Der 22-Jährige stand in 14 Spielen im Tor der Hanseaten und parierte 89,7 Prozent der Schüsse.

„Ich freue mich, nächstes Jahr auch in Hamburg zu spielen. Ich fühle mich in der Mannschaft super wohl und hoffe, dass wir nächstes Jahr keine Geisterspiele mehr haben. Ich will das Eisland Farmsen mal ausverkauft erleben. Als junger Torwart möchte ich mich über gute Leistungen im Training empfehlen und so viel Spielpraxis wie möglich sammeln“, so Nils Kapteinat.

Der Goalie wuchs in Gelsenkirchen auf und wurde bei der Düsseldorfer EG ausgebildet. In der Saison 2019/20 sammelte der Torwart beim KEV 81 erstmals Erfahrungen im Seniorenbereich. Die Einwechslung im dritten Playoffspiel gegen die Starbulls Rosenheim bedeutete für Kapteinat den 50. Einsatz in der Oberliga.

„Nils hat bei seinen Einsätzen immer gute Leistungen gezeigt und strahlt trotz seines jungen Alters sehr viel Ruhe aus. Auch wenn mal Phasen dabei waren, in denen er nicht so viel Eiszeit bekommen hat, war er immer motiviert und hat hart gearbeitet. Ein echter Teamplayer, den wir gern in unseren Reihen haben“, sagt Geschäftsführer Sven Gösch.