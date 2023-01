Crocodiles gewinnen erstes Heimspiel des Jahres

Hamburg. (PM Crocdiles) Die Crocodiles Hamburg haben am Freitagabend das erste Heimspiel des Jahres mit 7:2 (1:1/3:0/3:1) gegen den Herner EV gewonnen. Nach der...

Nach der deutlichen Niederlage in Tilburg machten die Hamburger früh klar, dass vor 1.364 Zuschauern im Eisland Farmsen eine Reaktion folgen sollte. In der 8. Minute münzte Adam Domogalla die leichte Überlegenheit der Hausherren in das 1:0 um. Die Herner hatten durch Christopher Seto zwar in der 11. Minute eine Antwort parat, aber die Mannschaft von Trainer Henry Thom ließ sich dadurch nicht verunsichern.

Im zweiten Spielabschnitt brachte Thomas Zuravlev seine Mannschaft wieder in Führung (24.) und bediente wenig später Kapitän Dominik Lascheit, der zum 3:1 einnetzte (28.). Kurz vor der Pause sorgte Niklas Jentsch in Überzahl mit dem 4:1 dafür, dass die Crocodiles mit einer beruhigenden Führung in die Pause gehen konnten (40.).

Im letzten Drittel machten Sebastian Moberg (46.), Philipp Hertel (49.) und Max Schaludek (55.) den Sack zu, bevor Braylon Shmyr mit dem 7:2 noch einmal Ergebniskosmetik betreiben konnte.

„Wir haben heute genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Man hat im Laufe des Spiels gesehen, wie das Selbstvertrauen zurückkam“, sagte Philipp Hertel, der seinen ersten Treffer im Dress der Elbstädter feierte.