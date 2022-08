Caps feiern gegen Kolin ersten Pre-Season-Sieg

Die spusu Vienna Capitals gewinnen im zweiten Spiel der Pre-Season gegen den tschechischen Zweitligisten SC Marimex Kolin mit 3:1. Das Team von Head-Coach Dave...

Das Team von Head-Coach Dave Barr zeigt über weite Strecken des Spiels eine ansprechende Leistung. Für die Führung sorgt Neuzugang Jeremy Gregoire, der mit einem Shorthander kurz vor Ende des ersten Drittels sein erstes Tor im Caps-Dress erzielt. Im Mitteldrittel baut Niki Hartl mit seinem zweiten Treffer im zweiten Pre-Season-Spiel den Caps-Vorsprung aus. Zdenek Kral schreibt kurz nach Beginn des Schlussdrittels für Kolin an. Wenige Sekunden vor Spielende trifft Matt Bradley ins leere Tor zum Endstand. Die Caps bleiben in Tschechien, wo am Dienstag das Duell mit Champions-League-Teilnehmer Mountfield HK wartet.

Im Vergleich zum ersten Pre-Season-Spiel gegen HC 05 Banska Bystrica rückten Teamtormann Bernhard Starkbaum und Angreifer James Sheppard ins Line-Up. Head-Coach Dave Barr gab Armin Preiser und Tormann Stefan Steen, die im vergangenen Spiel im Einsatz waren, eine Pause. Neuzugang Max Zimmer ist noch nicht zum Team gestoßen. Die Caps gaben im ersten Spielabschnitt den Ton an, die Führung konnte die Barr-Truppe allerdings erst spät herstellen. In Unterzahl initiierten Radek Prokes und Jeremy Gregoire einen Konter. Im Zwei-gegen-Eins legte der Tscheche auf den Kanadier ab, der mittels Shorthander sein erstes Tor im Caps-Trikot erzielte (19.). Das zweite Drittel lief ähnlich ab wie das erste. Die spusu Vienna Capitals bestimmten das Spiel und belohnten sich mit einem weiteren Treffer. Niki Hartl feuerte den Puck aus spitzem Winkel am überraschten Kolin-Schlussmann vorbei ins Tor (31.). Für den 30-jährigen Österreicher war es das zweite Tor im zweiten Pre-Season-Spiel. Nach 40 Minuten ohne Gegentor war der Abend für Goalie Starkbaum beendet. Der 36-Jährige machte für das dritte Drittel zwischen den Pfosten für Lorenz Widhalm Platz. Kolin konnte kurz nach Beginn des Schlussabschnitts durch einen Treffer von Zdenek Kral anschreiben (43.). Die Capitals verloren in weiterer Folge ein wenig den Faden und begingen einige Strafen. Kurz vor Spielende nahm der SC Marimex Kolin den Torhüter für einen weiteren Feldspieler vom Eis. Matt Bradley nutzte dies wenige Sekunden vor Schluss mit seinem Tor zum 3:1-Endstand aus (60.). Für die Caps ist der Erfolg gegen Kolin der erste Sieg der Pre-Season. Die Truppe von Dave Barr bleibt in Tschechien, wo sie am Dienstag auf Champions-League-Teilnehmer Mountfield HK treffen wird. Spielbeginn gegen den tschechischen Spitzenklub ist um 17:00 Uhr.

SC Marimex Kolin – spusu Vienna Capitals 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Tor SC Marimex Kolin: Kral (43.)

Tore CAPS: Gregoire (19., SH1), Hartl (31.), Bradley (60., EN)

Line-Up spusu Vienna Capitals

Goalies: #29 Bernhard Starkbaum | #13 Lorenz Widhalm

1. Linie: #42 Alex Wall, #50 Mario Fischer (C) – #19 Lukas Kainz, #15 James Sheppard, #77 Matt Bradley

2. Linie: #5 Dominic Hackl, #73 Niklas Würschl – #25 Jeremy Gregoire, #70 Radek Prokes, #6 Rafael Rotter

3. Linie: #2 Lukas Piff, #20 Nico Brunner – #10 Patrick Antal, #21 Yannic Pilloni, #96 Niki Hartl

4. Linie: #54 Bernhard Posch – #55 Alexander Maxa, #37 Christof Kromp, #11 Sascha Bauer

Extra-Angreifer: #69 Leon Widhalm

Statement Dave Barr, Head-Coach der spusu Vienna Capitals: „Wir haben in den ersten beiden Dritteln sehr gut gespielt. Wir haben viele Torchancen kreiert und unser Powerplay war sehr gefährlich, auch wenn wir da kein Tor geschossen haben. Im dritten Drittel gab es viele Strafen, was den Spielfluss bedeutend verändert hat. Wir sind insgesamt sehr zufrieden damit, wie wir gespielt haben. Wir haben wie ein Team agiert, wie eine Gruppe, die bestrebt war, die richtigen Dinge zu tun. Wir freuen uns sehr über diesen Sieg.“