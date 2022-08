Knappe Testspiel-Niederlage fÃ¼r Caps

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals verlieren das erste Spiel der Pre-Season trotz einer guten Leistung knapp. Gegen den slowakischen Erstligisten HC 05...

Gegen den slowakischen Erstligisten HC 05 Banska Bystrica, der zuvor bereits zwei Vorbereitungsspiele absolviert hatte, gibt es für die Truppe von Head-Coach Dave Barr eine 1:2-Niederlage. Niki Hartl bringt den Hauptstadtklub im Mitteldrittel in Führung. Im Schlussabschnitt drehen die Slowaken das Spiel nach Toren von Jendek und Kabac. Am Sonntag wartet mit dem SC Marimex Kolin ein tschechischer Zweitligist auf die Caps.

Head-Coach Dave Barr verzichtete im ersten Vorbereitungsspiel auf ÖEHV-Teamtorhüter Bernhard Starkbaum und Angreifer James Sheppard, die stattdessen in Wien trainierten. Den Platz zwischen den Pfosten bekleidete zu Beginn der Schwede Stefan Steen. Lorenz Widhalm fungierte zunächst als Back-Up, durfte aber im Schlussdrittel das Tor hüten. Gleich 17 Österreicher standen im Line-Up von Head-Coach Barr. Im torlosen ersten Drittel konnte sich vor allem Torhüter Steen auszeichnen. Im zweiten Spielabschnitt nahmen die Caps das Heft in die Hand. Mitte des zweiten Drittels folgte die größte Drangphase des Hauptstadtklubs. Nachdem ein Spieler des HC 05 Banska Bystrica wegen Beinstellens auf die Strafbank musste, feuerten die Caps einen Schuss nach dem anderen auf das Tor der Slowaken ab. Die größte Chance im auf Hochtouren laufenden Powerplay hatte Yannic Pilloni, der direkt vor dem Tor zum Abschluss kam. Kurze Zeit später folgte der verdiente Führungstreffer für die spusu Vienna Capitals. Nach einem lupenrein ausgespielten Konter traf Niki Hartl nach Assist von Dominic Hackl zur verdienten Führung (37.). Das Schlussdrittel begann mit einem Nackenschlag für die Caps. Nach einem Scheibenverlust im Spielaufbau der Wiener konterten die Slowaken gekonnt. Lorenz Widhalm konnte einen Schuss von Jendek nicht abwehren – 1:1 (43.). Nur wenige Minuten später drehte der HC 05 Banska Bystrica in Überzahl das Spiel. Troock tankte sich ins Drittel der Caps durch und legte vor Widhalm auf Kabac quer, der letztendlich leichtes Spiel hatte (50.). In weiterer Folge wollten die Caps den Ausgleich herstellen, nahmen dafür kurz vor Schluss auch Tormann Widhalm vom Eis, konnten die Scheibe aber nicht mehr im Tor der Slowaken unterbringen.

HC 05 Banska Bystrica – spusu Vienna Capitals 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Tore Banska Bystrica: Jendek (43.), Kabac (50.)

Tor CAPS: Hartl (37.)

Line-Up spusu Vienna Capitals

Goalies: #26 Stefan Steen | #13 Lorenz Widhalm

1. Linie: #42 Alex Wall, #50 Mario Fischer (C) – #19 Lukas Kainz, #77 Matt Bradley, #6 Rafael Rotter

2. Linie: #5 Dominic Hackl, #73 Niklas Würschl – #25 Jeremy Gregoire, #70 Radek Prokes, #96 Niki Hartl

3. Linie: #2 Lukas Piff, #20 Nico Brunner – #10 Patrick Antal, #21 Yannic Pilloni, #3 Armin Preiser

4. Linie: #54 Bernhard Posch – #55 Alexander Maxa, #37 Christof Kromp, #11 Sascha Bauer

Extra-Angreifer: #69 Leon Widhalm

Statement Dave Barr, Head-Coach der spusu Vienna Capitals: „Im ersten Drittel hat man gesehen, dass der Gegner bereits zwei Spiele absolviert hatte. Wir waren anfangs ein bisschen langsamer als sie, haben aber trotzdem versucht, unser Spiel durchzuziehen. Im zweiten Drittel haben wir viele Torchancen kreiert, haben viele Dinge richtig gemacht. Ich fand, dass wir da die bessere Mannschaft waren. Steen hat gut gespielt, wir haben im zweiten Drittel auch allgemein gut verteidigt, besser als im ersten. Wir hatten auch im dritten Drittel einige Chancen. Es war von beiden Mannschaften ein gutes Spiel. Insgesamt sind wir mit dem Aufwand, den das Team betrieben hat, zufrieden, aber wir haben noch Arbeit vor uns.“