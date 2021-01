Capitals: 1:4-Niederlage in Graz

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals mussten sich den Moser Medical Graz99ers auch im zweiten Duell binnen elf Tagen geschlagen geben. Österreichs Hauptstadtklub,...

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals mussten sich den Moser Medical Graz99ers auch im zweiten Duell binnen elf Tagen geschlagen geben.

Österreichs Hauptstadtklub, mit 17 Österreichern im Line-Up angetreten, verlor gegen die Steirer, auswärts in der Murstadt, mit 1:4. Den Ehrentreffer für Wien erzielte Caps-Topscorer Ty Loney. Für den US-Amerikaner war es bereits das 19. Saisontor. In der Tabelle der bet-at-home ICE Hockey League rangiert das Team von Head-Coach Dave Cameron weiter auf Rang vier. Am Freitag folgt für die spusu Vienna Capitals gleich das nächste Auswärtsspiel. Dann gastiert Wien bei den Bulldogs in Dornbirn (19:15 Uhr, live im ICE-Stream). Natürlich berichten wir auch wieder für Euch wie gewohnt live in unserem Caps-LiveTicker – presented by Admiral bzw. in der CAPS APP.

Head-Coach Dave Cameron schickt gegen die Moser Medical Graz99ers 17 Österreicher, darunter 14 Wiener bzw. 10 Eigenbau-Spieler, auf das Eis. Das Durchschnittsalter der Hauptstädter beträgt exakt 26 Jahre, gleich neun Cracks sind 24 Jahre oder jünger. Rafael Rotter ist weiterhin verletzt, Patrick Peter, Brett Flemming, Benjamin Nissner und Colin Campbell day-to-day. Goalie Sebastian Wraneschitz und Stürmer Armin Preiser kehren nach ihrer Pause gegen Innsbruck zurück. Wiens erst 18-jähriger Eigenbau-Schlussmann hütet gleich das Tor der Caps.

Es dauert ein paar Minuten, bis sich beide Teams ihre ersten Chancen erspielen. Die Moser Medical Graz99ers werden durch Joel Broda, der es mit einem Tip-In versucht (6. Min.) und Travis Oleksuk, per Schuss aus dem hohen Slot (8. Min.), gefährlich. Beide Male ist aber Sebastian Wraneschitz im Tor der spusu Vienna Capitals auf dem Posten. Wien kommt ebenfalls zu Möglichkeiten. Eine Deflection von Sascha Bauer – der Wiener Eigenbau-Stürmer erzielte in den letzten zwei Spielen drei Treffer – geht über das Grazer Tor (9. Min.). Die Partie nimmt weiter fahrt auf. Matias Sointu nimmt die Scheibe im Slot aus der Luft, kann Wraneschitz aber nicht überlisten (9. Min.). Auf der anderen Seite scheitert Alex Wall aus kurzer Distanz an Graz-Goalie Ben Bowns (9. Min.). In Minute 14 gehen die Hausherren fast in Führung. Lukas Kainz schüttelt Bauer in der rechten Offensivrundung ab, sein Querpass in den Slot kommt zu Hunter Fejes, der allerdings aus aussichtsreicher Position mit dem Schläger über die Scheibe wischt (14. Min.). Praktisch in der nächsten Aktion sind die spusu Vienna Capitals – in Person von Darren Archibald – nicht minder gefährlich. Wiens Neuzugang, mit 55 NHL-Spielen für Vancouver und Ottawa ausgestattet – lässt Oliver Setzinger im hohen Slot elegant aussteigen. Seinen anschließenden Schuss kann Bowns abwehren. Archibalds Rebound – auf den Knien mit der Backhand – findet nicht den Weg ins Tor (16. Min.).

Zu Beginn des Mittelabschnitts probiert Jérôme Leduc vergeblich den Wrap-Around (22. Min.). Vier Minuten später rettet die Stange die spusu Vienna Capitals vor dem Rückstand. Ein Schuss von Philipp Lindner, bei angezeigter Strafe gegen die Caps und damit einem Grazer mehr auf dem Eis, prallt vom rechten Metall zurück (26. Min). Österreichs Hauptstadtklub übersteht die anschließende, vierminütige Unterzahl (2+2-Min.-Strafe gegen Bauer wegen eines Checks gegen den Kopf) ohne grobe Schwierigkeiten. Danach folgen allerdings bittere 137 Sekunden, in denen die Moser Medical Graz99ers von null auf drei Stellen. Zuerst verwertet Broda seinen eigenen Rebound – nachdem der erste Schuss von Wraneschitzs Schulter über das Tor gegangen ist – selbst per Bauertrick (34. Min.). 71 Sekunden später rettet Wiens 18-jähriger Goalie zwei Mal in höchster Not. Beim dritten Mal ist er allerdings machtlos und Lukas Kainz braucht den im Slot freiliegenden Rebound nur noch zum 2:0 über die Linie zu bugsieren (35. Min.). Und wiederum 66 Sekunden später ist es Toni Cameranesi, der einen Querpass von Dominik Grafenthin, nachdem dieser Leduc im hohen Slot mit einem Haken aussteigen ließ, ohne Probleme im Tor zum 3:0 versenkt (37. Min.).

Wien versucht im Schlussabschnitt mit einem aggressiven Forecheck nochmals ins Spiel zu kommen. Wukovits wird bei seinem Antritt und dem folgenden Abschluss von Graz-Defender Charlie Dodero noch erfolgreich gestört (43. Min.). In der nächsten Aktion prüft Loney Goalie Bowns mit einem Distanzschuss. Den daraus entstandenen Rebound bringt Wall mit Tempo vor das Tor, doch Cameranesi hindert den Wiener Verteidiger im letzten Moment beim Einschießen (45. Min.). Eine weitere Caps-Unterzahl (2-Min.-Strafe gegen Loney wegen Cross-Checks) ermöglicht den Hausherren ein Powerplay und den vierten Treffer. Anton Mylläri versenkt den Puck von der blauen Linie ins rechte Eck von Wraneschitz (47. Min., PP1). Die spusu Vienna Capitals versuchen weiterhin anzuschreiben. Patrick Antal, 20-jähriger Schüler aus der vereinseigenen Vienna Capitals Hockey Academy, scheitert nach einem temporeichen Antritt aus dem eigenen Drittel und anschließendem, sehenswerten Solo, mit einem Backhand-Schuss an Bowns (49. Min) – wie auch in der nächsten Aktion Taylor Vause, der die Scheibe zwischen der linken Beinschiene von Bowns und der Torstange durchzustecken versucht (49. Min.). Nachdem Archibald einen Querpass von Wall im Slot nicht richtig trifft, macht es kurze Zeit später Loney besser. Wiens Top-Scorer netzt aus kurzer Distanz zum 1:4 aus Sicht der Gäste (52. Min.). Mehr ist für die spusu Vienna Capitals im dritten Saisonduell mit den Grazern allerdings nicht drinnen. Wraneschitz klärt in Unterzahl (2-Min.-Strafe gegen Loney wegen Stockschlags) noch einen Schlenzer von Setzinger. Dann ist die 1:4-Niederlage amtlich. In der Tabelle der bet-at-home ICE Hockey League rangieren die spusu Vienan Capitals weiter auf Rang vier.

Tore G99: Joel Broda (34. Min.), Lukas Kainz (35. Min.), Toni Cameranesi (37. Min.), Anton Mylläri (47. Min., PP1)

Tor CAPS: Ty Loney (52. Min.)

Line-Up spusu Vienna Capitals

Goalies: #33 Sebastian Wraneschitz | #29 Bernhard Starkbaum

1. Linie: #42 Alex Wall, #2 Lukas Piff – #9 Ali Wukovits, #10 Patrick Antal, #27 Ty Loney

2. Linie: #50 Mario Fischer, #8 Jérôme Leduc – #81 Marco Richter, #91 Taylor Vause, #25 Darren Archibald

3. Linie: #5 Dominic Hackl, #4 Phil Lakos – #11 Sascha Bauer, #22 Julian Grosslercher, #96 Niki Hartl

4. Linie: #60 Timo Pallierer, Armin Preiser – #12 Alexander Cijan, #23 Fabio Artner, #61 Patrik Kittinger

Statement Dave Cameron, Head-Coach spusu Vienna Capitals: „Der Unterschied im heutigen Spiel war die Tatsache, dass Graz mehr Pucks auf das gegnerische Tor brachte, sich dadurch auch Rebound-Chancen im zweiten, dritten Versuch erarbeitete. Im Gegensatz zu den 99ers gelang das uns nicht. Graz hat härter gekämpft, spielte mit mehr Körper. So kommt so ein Ergebnis zustande.“