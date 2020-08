JÃ©rÃ´me Leduc verstÃ¤rkt Wiener Defensive – Caps offiziell in neue Saison gestartet

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals verstärken ihre Abwehr mit Jérôme Leduc. Der 28-jährige Kanadier ist in der bet-at-home ICE Hockey League kein...

Von 2017-2019 verteidigte der Rechtsschütze für die Dornbirn Bulldogs. Nach einem vielversprechenden Jahr in Schweden wechselt Leduc nun nach Wien.

Draft-Pick der Buffalo Sabres

Jérôme Leduc ist der vierte Legionär im 26 Mann umfassenden Grundkader der spusu Vienna Capitals für die kommende Saison 2020/2021. Der Kanadier, geboren in Québec, empfahl sich bereits in seiner Junior Hockey Zeit für höhere Aufgaben. In 286 Spielen der Québec Major Junior Hockey League – eine der drei kanadischen Top-Juniorenligen – verzeichnete der offensivstarke Verteidiger 223 Punkte (79 Tore, 144 Assists). Buffalo sicherte sich 2010, in der dritten Runde des NHL-Drafts (#68), die Rechte an dem damals 18-Jährigen. Die Sabres setzten Leduc fortan vorwiegend in ihrem Farmteam, den Rochester Americans, in der American Hockey League ein, wo der Defender insgesamt 257 Spiele absolvierte.

Konstante Entwicklung

Zur Saison 2016/2017 wagte Leduc den Sprung nach Europa. Mit dem tschechischen Extraliga-Verein HC Dynamo Pardubice verpasste der flinke Kanadier zwar die Play-Offs, wechselte danach jedoch auf die Insel zu den Belfast Gians, um mit eben diesen erst im Halbfinale zu scheitern. In den darauffolgenden zwei Spielzeiten folgten die ersten Begegnungen mit den spusu Vienna Capitals. Leduc, der nicht nur mit seinen Defensiv-Qualitäten, sondern auch als smarter Powerplay-Spieler glänzt, unterschrieb für die Dornbirn Bulldogs und entwickelte sich gleich in seinem Ländle-Premierenjahr zu einem wichtigen Eckpfeiler. Leduc qualifizierte sich mit den Vorarlbergern für die Play-Offs, mit 25 Punkten in 43 Spielen kürte sich der Rechtschütze zum zweitbesten Scorer unter Dornbirns Verteidigern. In der Folgesaison setzte der künftige Caps-Cracks noch einen drauf – mit 32 Punkten in 52 Spielen war Leduc Dornbirns gefährlichster Defender.

Punktbester Verteidiger der Allsvenskan

Cameron: „Hatten Jérôme schon länger auf Radar“

„Wir hatten Jérôme schon länger auf unserem Radar. Er hat sich in seinen vier Jahren in Europa konstant weiterentwickelt und gehörte sowohl in Dornbirn als auch bei Västerås zu den Leistungsträgern. Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist Jérôme nach Wien zu holen“, so Dave Cameron, Head-Coach der spusu Vienna Capitals.

Steckbrief

Position: Verteidiger

Geburtsdatum: 30.07.1992

Alter: 28 Jahre

Größe: 185cm

Gewicht: 88kg

Schusshand: rechts

Bilanz ICE HL: 101 Spiele (12 Tore, 50 Assists)

NHL-Draft: 2010, 3. Runde, #68, Buffalo Sabres

Damit beinhaltet der gelb-schwarze Roster derzeit 26 Spieler. Neben vier Legionären aus Nordamerika kommen 22 Cracks aus Österreich, 19 aus Wien und 14 aus dem vereinseigenen Silver Capitals-Nachwuchs.

Caps offiziell in neue Saison gestartet

Die spusu Vienna Capitals sind heute Vormittag endgültig in die neue Saison gestartet. Beim ersten offiziellen Eistraining – aufgrund der COVID-Sicherheitsbestimmungen diesmal ohne Fans – läutete Head-Coach Dave Cameron den Countdown Richtung Liga-Beginn am 25. September 2020 ein. Der Trainingsauftakt wurde von den spusu Vienna Capitals live auf den gelb-schwarzen Social Media-Kanälen übertragen. Das Service an die Fans wurde zahlreich angenommen.

Über 4.500 Views der Live-Übertragung

Normalerweise pilgern zum ersten offiziellen Eistraining der neuen Saison rund 1.000 Caps-Fans in die Erste Bank Arena. Heute war die Wiener Fangemeinde – aufgrund der COVID-Sicherheitsbestimmungen – „nur“ online dabei. Stand heute Mittag verzeichnete die Live-Übertragung des Trainings auf dem Caps-Facebook-Channel bereits über 4.500 Views. „Das erste offizielle Mannschaftstraining der Saison ist immer etwas Besonderes. Leider konnten uns unsere Fans heute nicht wie gewohnt vor Ort auf den Schläger schauen. Wir hoffen aber, dass wir zumindest im Livestream ein wenig „Hallen-Atmosphäre“ wecken konnten“, so Mario Fischer, Captain der spusu Vienna Capitals.

Fischer: „Müssen als Mannschaft zusammenfinden“

Auf Fischer und seine Teamkollegen wartet in den nächsten 32 Tagen bis zum Start der neuen bet-at-home ICE Hockey League am 25. September 2020 eine intensive Zeit. „Das erste offizielle Eistraining ist immer der Startschuss für die neue Saison. Vor uns liegt ein Monat, den wir optimal nutzen wollen. Klar klappt so früh in der Vorbereitung noch nicht jeder Spielzug. Aber genau deswegen sind wir ja da, um daran zu arbeiten“, so Dave Cameron, Head-Coach der spusu Vienna Capitals. „Wichtig wird sein, dass wir als Mannschaft schnell zusammenfinden. Die Saison wird sicher anders als alle anderen bislang. Es werden viele junge Spieler sicher ihre Chance bekommen sich zu etablieren. Wir Ältere müssen darauf schauen den Jungen den Einstieg so leicht wie möglich zu machen. Aufgrund der Reduzierung der Legionärszahl liegt jetzt mehr Verantwortung bei uns Österreichern. Das ist eine tolle Möglichkeit als Spieler zu wachsen. Wir freuen uns auf das was kommt“, erklärt Fischer.

Fünf Testspiele geplant

Die spusu Vienna Capitals Capitals haben für die Pre-Season bereits fünf Testspiele fixiert. Die Gegner kommen vorwiegend aus der heimischen bet-at-home ICE Hockey League. Aufgrund der COVID-Sicherheitsbestimmungen werden die Heimspiele gegen Liga-Neuling Bratislava Capitals, DVTK Jegesmedvék und Hydro Fehervar AV19 jeweils unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. Allen Fans wird jedoch die Möglichkeit geboten via Livestream auf den Kanälen der spusu Vienna Capitals live dabei zu sein.

Pre-Season Testspiele der spusu Vienna Capitals

Do., 3.9.2020 18:00 Uhr* spusu Vienna Capitals – Bratislava Capitals

So., 6.9.2020 17:30 Uhr EC Red Bull Salzburg – spusu Vienna Capitals

Fr., 11.9.2020 19:15 Uhr Moser Medical Graz99ers – spusu Vienna Capitals

So., 13.9.2020 16:00 Uhr* spusu Vienna Capitals – DVTK

So., 20.09.2020 16:00 Uhr* spusu Vienna Capitals – Hydro Fehervar

*unter Ausschluss der Öffentlichkeit | im Livestream

Derzeitiger Grundkader für die Saison 2020/2021

Torhüter (3): Bernhard Starkbaum (AUT), Sebastian Wraneschitz (AUT), Max Zimmermann (AUT)

Abwehr (9): Mario Fischer (AUT), Dominic Hackl (AUT). Phil Lakos (AUT), Jérôme Leduc (CAN), Timo Pallierer (AUT), Patrick Peter (AUT), Lukas Piff (AUT), Bernhard Posch (AUT), Alex Wall (CAN)

Angriff (14): Patrick Antal (AUT), Fabio Artner (AUT), Sascha Bauer (AUT), Alexander Cijan (AUT), Julian Grosslercher (AUT), Niki Hartl (AUT), Patrik Kittinger (AUT), Ty Loney (USA), Benjamin Nissner (AUT), Armin Preiser (AUT), Rafael Rotter (AUT), Marco Richter (AUT), Taylor Vause (CAN), Ali Wukovits (AUT)