„Bringt alles mit, was wir im neuen Team brauchen können, und identifiziert sich zu einhundert Prozent mit dem Standort“ – Deutsch-Kanadier bleibt Leipzig treu

Leipzig. (PM IceFighters) Der nächste Spieler, den die KSW IceFighters Leipzig für die kommende Saison präsentieren, ist auch schon seit ein paar Jahren ein fester Bestandteil der Kaderplanung.

Im Alter von 23 Jahren kam er 2016 das erste Mal aus Kanada nach Deutschland. Und er entwickelte sich nicht nur zu einem Leistungsträger, sondern auch schnell zum Fanliebling. Deshalb ist es nur folgerichtig, dass Ian Farrell auch in der kommenden Saison das Trikot der Eiskämpfer tragen wird.

Inzwischen ist der Deutsch-Kanadier 30 Jahre alt und hat mit zwei Jahren Pause in den letzten sieben Jahren bewiesen, dass er ein wichtiger Baustein für die Mannschaft ist. Auch der neue Trainer Frank Fischöder sieht das so: „Ian ist in allen Spielen, die ich gesehen habe, ein Aktivposten gewesen und auch flexibel einsetzbar. Selbst als Verteidiger macht er mit seiner Art zu spielen einen Unterschied. Ian bringt alles mit, was wir im neuen Team brauchen können, und identifiziert sich zu einhundert Prozent mit dem Standort. Von außen betrachtet ist er ein echter Glücksgriff und ich freue mich darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten!“

Ian sieht das genauso: „Ich bin sehr erfreut in meine sechste aktive Saison als IceFighter zu starten. Die Stadt, die Fans und die Organisation sind exzellent und das macht meine Entscheidung, Jahr für Jahr wiederzukommen, sehr einfach. Ich freue mich auf die Veränderungen in der kommenden Saison. Die Herausforderungen im neuen Team und mit dem neuen Trainer machen mich neugierig. Aus allen Beteiligten wieder eine verschworene Einheit und gemeinsam den nächsten Schritt zu machen, ist mein erklärtes Ziel.“

Ian Farrell hat in den letzten Jahren insgesamt 204 Pflichtspiele absolviert, in denen er 63 Tore erzielen konnte und weitere 104 Treffer vorbereitete. Seine Rückennummer 24 ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil der KSW IceFighters und die Freude darüber ist bei allen Beteiligten riesig.

