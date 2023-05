Frank FischÃ¶der: „Auf dieser Position sind wir exzellent besetzt“ – KontinuitÃ¤t im Tor der IceFighters Leipzig

Leipzig. (PM IceFighters) Was haben ein Halbitaliener und ein Erzgebirgler gemeinsam? Richtig, beide hüten seit nun bereits vier Jahren das Tor der KSW IceFighters...

Leipzig. (PM IceFighters) Was haben ein Halbitaliener und ein Erzgebirgler gemeinsam? Richtig, beide hüten seit nun bereits vier Jahren das Tor der KSW IceFighters Leipzig und das wird auch in der Saison 2023/2024 so bleiben.

„Jede Mannschaft kämpft immer darum, einen Goalie in die Top 5 der Bestenliste zu bekommen. Wir haben dort seit Jahren beide Torhüter und darauf sind wir sehr stolz“, erklärt Geschäftsführer Sven Gerike.

Patrick Glatzel und Eric Hoffmann haben beinahe identische Werte – und das nicht nur in der letzten Saison. Sie bilden statistisch ein außerordentlich starkes Torhüter-Tandem und teilen sich die Aufgabe zwischen den Pfosten der Eiskämpfer schon seit 2019. Dabei sind sie sehr unterschiedlich in ihrer Art. Während Patrick Glatzel immer mal wieder mit Glanzparaden für lauten Jubel bei den eigenen Fans sorgt, treibt Eric Hoffmann mit seiner stoischen Ruhe die Gegner in den Wahnsinn.

Neu-Coach Frank Fischöder weiß genau, was er an dem eingespielten Gespann hat: „Auf dieser Position sind wir exzellent besetzt. Eric Hoffmann hat sich stark entwickelt und trotzdem noch Potential. Er ist ein sehr ruhiger Rückhalt unserer Mannschaft. Patrick kenne ich schon aus seiner Jugend. Er ist ein Instinkt-Torwart, der es immer wieder schafft, seiner Mannschaft zu helfen. Beide können das Team im Spiel halten und entscheidende Punkte sichern.“



