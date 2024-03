Brian Lebler zwei weitere Jahre in Linz

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings behalten auch für die nächsten zwei Jahre ihr Aushängeschild. Kapitän und Rekordtorschütze Brian Lebler hat seinen...

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings behalten auch für die nächsten zwei Jahre ihr Aushängeschild. Kapitän und Rekordtorschütze Brian Lebler hat seinen Vertrag bis 2026 verlängert.

Zwei weitere Jahre! Brian Lebler bleibt auch nach seinem auslaufenden Vertrag zum Saisonende, das große Aushängeschild in der Stahlstadt. Der Wahl-Linzer, der längst seine Heimat am Rande von Linz gefunden hat, wird auch in den kommenden beiden Spielzeiten die Oberösterreicher anführen. Damit wird der Austro-Kanadier sein Vermächtnis in der win2day ICE Hockey League weiter ausbauen und seinen heuer aufgestellten Rekord mit den meisten Toren seit der Neugründung, weiter nach oben schrauben. In bislang 12 Spielzeiten an der Unteren Donaulände scorte der mittlerweile 35-Jährige unglaubliche 647 Mal und erzielte davon 371 Tore. Mit 681 absolvierten Spielen in den Beinen beansprucht der Stürmer damit einen Schnitt von beinahe einem Punkt pro Einsatz für sich. Dass der Familienvater noch lange nicht genug hat, bewies er auch 2023/24 wieder eindrucksvoll und konnte seine Zahlen im Vergleich zum Vorjahr nochmal deutlich steigern. 46 Punkte, davon 20 Tore, steuerte der Kapitän in der Regular Season bei und ging so abermals als absoluter Führungsspieler voran. Bis auf zwei Ausnahmen, traf Lebler somit in jedem einzelnen Grunddurchgang der höchsten Spielklasse mindestens 20 Mal. Der zweimalige Champion hält seinem Herzensverein auch weiterhin die Treue und wird diesen als Vorbild für die nachfolgenden Hoffnungsträger weiter anführen. Die legendäre Nummer 7 wird so auch mindestens die kommenden beiden Jahre für die Steinbach Black Wings auf Rekordjagd gehen.

Über Brian Lebler

Brian Lebler wechselte 2011 gemeinsam mit seinem Bruder Michael und als Sohn von KAC-Legende Eddy Lebler nach Linz. Bereits in seinem ersten Jahr an der Unteren Donaulände krönte sich der Flügelspieler in der damaligen Erste Bank Eishockey Liga zum Meister. Ausgenommen von seinem Deutschland-Stopp 2015/16 in Ingolstadt und seinem erfolgreichen Playoff-Abenteuer mit Salzburg 2022, trägt der Stürmer seither nur das Trikot der Stahlstädter. Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt im selben Jahr beendete Lebler seine nicht weniger bemerkenswerte Karriere in der österreichischen Nationalmannschaft. Diese vertrat er in zehn Jahren in insgesamt 86 Einsätzen bei Olympischen Spielen, sowie Weltmeisterschaften und erzielte dabei 59 Scorer-Punkte (39 Tore, 20 Assists).

Stimmen:

Head Coach Philipp Lukas: “Brian ist unser Gesicht seit so langer Zeit hier in Linz. Er hat bereits unfassbar viel geleistet, aber hat dennoch so viel Motivation in sich. Er ist ein enorm wichtiger Baustein und wir sind glücklich, dass er uns auch in den nächsten beiden Jahren erhalten bleibt.”

Brian Lebler: “Linz ist meine Heimat geworden und ich bin extrem dankbar, dass ich noch zwei weitere Jahre meinen Traum hier leben darf. Die Rekorde, die ich bislang feiern durfte, sind sehr schön, aber für mich zählt nur eines. Ich liege oft im Bett und denke an den Meistertitel. Am Ende des Tages wollen wir alle nur das. Das hat sich der Verein und diese Stadt bald wieder verdient.”