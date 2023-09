Bozen verliert knapp in Mannheim mit 4:2

Artikel anhören Mannheim / Bozen. (PM HCB) Die Vorsaison des HCB Südtirol Alperia ist nach sechs Vorbereitungsspielen zu Ende, heute ging es in Mannheim...

Mannheim / Bozen. (PM HCB) Die Vorsaison des HCB Südtirol Alperia ist nach sechs Vorbereitungsspielen zu Ende, heute ging es in Mannheim beim Debüt in der heurigen Auflage der Champions Hockey League ums Eingemachte.

Die Weißroten hielten mit der DEL-Mannschaft gut mit und gingen sogar durch Tore von McClure und Halmo mit 2:0 in Führung. Die Aufholjagd der Hausherren war von Erfolg gekrönt, die am Ende einen knappen Erfolg 4:2 feierten.

Das Match. Coach Niklas Sundblad fehlten heute die beiden Verteidiger Teves und Pietroniro, erstmals mit dabei der am Sonntag in Bozen eingetroffene Connor Ford, als Verstärkung für die Verteidigung machte der junge Michele Forte vom Farmteam HC Fassa die Reise mit.

Guter Start der Hausherren, die in den ersten zehn Minuten das Spiel machten, sich aber kaum klare Tormöglichkeiten erspielten und es mit Distanzschüssen versuchten: Wolf und Eisenmenger prüften den Bozner Goalie, der nach neun Minuten eine brenzlige Situation nach einem Getümmel vor seinem Kasten klärte. Der erste zaghafte Versuch der Weißroten kam nach elf Minuten durch einen Distanzschuss von Miglioranzi, es war die Vorwarnung für den Bozner Führungstreffer: Halmo startete einen lupenreinen Konter, passte im richtigen Moment quer zu dem mitgelaufenen McClure, der ohne Mühe einnetzte. Nach einem Versuch von Halmo versuchte es auf der Gegenseite Jokipakka mit einem Schuss aus mittlerer Distanz, den Svedberg zur Seite lenkte, dann hätte ein Puckverlust von Mantenuto in der Ecke fast zum Ausgleich der Hausherren durch Bennett geführt, wieder war der Bozner Goalie zur Stelle.

Defensiv gut eingestellte Foxes hatten den Gegner in den ersten Minuten des Mittelabschnittes im Griff. In der siebten Minute scheiterte Halmo vorerst bei einem Turnover an Brückmann, noch in derselben Minute ließ Vandane einen Blueline-Hammer vom Stapel, den Halmo im Slot noch entscheidend ablenkte. Plachta versuchte sofort zu kontern, scheiterte an Svedberg, dann klingelte es zum ersten Mal im Bozner Kasten: derselbe Plachta lenkte in Überzahl ein Zuspiel von Fischbach in die Maschen. Kühnkackl auf der einen, Brunner auf der anderen Seite versuchten jeweils ihr Glück, dann kassierte Halmo eine Bankstrafe: die Weißroten verteidigten gut, doch zeitgleich mit dem Ablauf der Strafe veredelte Murray eine schöne Kombination mit Wolf und Vey zum Ausgleichstreffer der Hausherren. Thomas zündete gegen Ende des Drittels den Turbo, blieb jedoch an Brückmann hängen.

Die Adler drückten zu Beginn des Schlussabschnittes auf die Führung und machten gehörig Dampf, die Foxes waren fast nur mit Defensivaufgaben beschäftigt. Nach einem Save von Svedberg gegen Jokipakka gingen die Hausherren aus einer unübersichtlichen Aktion erstmals in Führung: der Bozner Torhüter wehrte zwei Mal gegen Loibl aus nächster Distanz ab, bis Wolf der Scheibe den Gnadenstoß versetzte. Die Weißroten überstanden eine Unterzahl schadlos und konnten im Anschluss ihrerseits eine Überzahl nicht nutzen. Die beste Möglichkeit auf den Ausgleich hatte Thomas mit einem Schuss aus kurzer Distanz, mit welchem Brückmann seine Mühe hatte. Coach Sundblad nahm eine Minute vor dem Schlusspfiff ein Timeout und seinen Goalie vom Feld, der Ausgleich wollte nicht mehr gelingen, im Gegenteil, Jokipakka schraubte mit einem Schuss ins verwaiste Bozner Tor das Ergebnis auf 4;2.

Für Frank & Co. geht es in der CHL bereits am Samstag mit dem Heimspiel gegen die Finnen von Ilves weiter (19:45 Uhr).

Adler Mannheim – HCB Südtirol Alperia – 4:2 (0:1 – 2:1 – 2:0)

Die Tore: 11:39 Brad McClure (0:1) – 26:41 Mike Halmo (0:2) – 28:19 PP1 Matthias Plachta (1:2) – 35:47 Jordan Murray (2:2) – 45:11 David Wolf (3:2) – 59:10 EN Jyrki Jokipakka (4:2)

Schiedsrichter: Kopitz/Schrader – Priebsch/Laguzov

PIM: 10:10

Torschüsse: 38:21

Zuschauer: 7494

