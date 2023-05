Bozen: Mike Halmo zum Fünften

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt bekannt, dass der Vertrag mit Mike Halmo auch für die Saison 2023/24 verlängert wurde. Der kanadische...

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt bekannt, dass der Vertrag mit Mike Halmo auch für die Saison 2023/24 verlängert wurde.

Der kanadische Stürmer Ist bereits eine feste Größe im weißroten Team. Er nimmt seine bereits fünfte Saison in Angriff und trug im letzten Jahr das „A“ des Kapitänassistenten. Es war zugleich auch seine zweitbeste Spielzeit in Punkten ausgedrückt: er erzielte deren 43 aus 61 Spielen, davon 20 Treffer und 23 Assist, getoppt nur in der Saison 2017/18, seine erste im Trikot der Foxes, mit 54 Punkten (20+34).

Im Laufe seiner Karriere brachte er es auf 286 Einsätze in der American Hockey League, in der Saison 2013/14 bestritt er auch 20 NHL-Spiele im Trikot der New York Islanders. Nach dem Gewinn der Meisterschaft mit Bozen im Jahr 2018 war er zuerst in der Liiga im Laibchen von Ilves und anschließend bei den Iserlohn Roosters (DEL) unter Vertrag, bevor er ab 2020 wieder in die Talferstadt zurückkehrte. Mit den Foxes brachte er es bisher auf 235 Einsätze und sammelte dabei 169 Punkte. Mike Halmo ist der ausländische Spieler mit den meisten Einsätzen in den letzten 25 Jahren, also seit den Zeiten von Vostrikov und Maslennikov.

„Das Ende der letzten Saison hat uns das Herz gebrochen, es motiviert uns jedoch, bereits ab dem Sommer hart zu arbeiten, um in der kommenden Spielzeit abermals zu versuchen, den Pokal in die Talferstadt zu bringen”, so die Ansage von Halmo, „es wird meine fünfte Saison in Bozen, das zu meiner ersten Heimat geworden ist, sein: ich verbringe auch den Großteil meiner Zeit im Sommer hier und fahre nur kurz nach Kanada. Ich liebe es, hier zu wohnen, zu spielen und Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Hier ist die Begeisterung für das Eishockey enorm und dies gibt dir immer wieder den Ansporn, alles zu geben, um die Meisterschale hierher zu bringen. Jedes Mal, wenn ich an die Stimmung während den Playoffs, an das Stadion und an die Stadt denke, bekomme ich Gänsehaut. Bozen hat eine langjährige Erfolgsgeschichte und gerade deshalb ist es etwas Besonderes, hier zu spielen: der Verein arbeitet hart daran, eine erfolgreiche Mannschaft auf die Beine zu stellen, aber letztendlich liegt es an uns, die Ergebnisse auf der Eisfläche zu erzielen. Im letzten Jahr haben wir von Beginn an alles gegeben und dies müssen wir auch in der neuen Saison: wir sind an zwei Fronten gefordert, Meisterschaft und Champions Hockey League, aber wenn der Kern der Spieler derselbe sein wird, wissen wir, welchen Weg wir gehen können und müssen“.

