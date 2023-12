Bozen siegt weiter â€“ 4:2 Erfolg in der Wiener Steffl Arena

Artikel anhören Bozen. (PM HCB) Die Siegesserie des HCB Südtirol Alperia fand auch in der ersten Begegnung nach der internationalen Pause mit einem 4:2...

Artikel anhören Artikel anhören

Bozen. (PM HCB) Die Siegesserie des HCB Südtirol Alperia fand auch in der ersten Begegnung nach der internationalen Pause mit einem 4:2 Erfolg in der Steffl Arena von Wien gegen die spusu Vienna Capitals ihre Fortsetzung.

Es war allerdings ein hart erkämpfter Sieg, der erst in der Schlussminute mit einem Empty Net Goal von Ford gegen einen hartnäckigen Gegner fixieret wurde. Frank & Co. haben mit dem heutigen Erfolg in der Tabelle einen Platz gutgemacht und belegen nun den fünften Rang.

Das Match. Alle Mann an Bord mit Ausnahme von Tyler Sikura, der sich immer noch in Kanada befindet, meldete Coach Greg Hanlon, Starting Goalie war heute Svedberg.

Nach einem gegenseitigen Abtasten in den ersten Minuten erspielten sich die Hausherren mit Hainz und Hartl die ersten Möglichkeiten, Bozens Goalie ließ sich jedoch nicht überraschen. Die Antwort der Foxes kam zuerst durch McClure, der an Steen scheiterte, während eine Einzelaktion von Gazley an der Querstange endete. Nach elf Minuten startete Vandane von der eigenen blauen Linie, quetschte sich zwischen zwei Wiener durch und platzierte die Scheibe genau in die Ecke zum Bozner Führungstreffer. Das Spiel verlor im Anschluss etwas an Intensität, Valentine mit einer Bombe aus der Distanz, Ford und Gazley hatten den zweiten Treffer auf dem Schläger.

Die Hausherren drehten im mittleren Abschnitt das Ergebnis durch zwei Tore zu ihren Gunsten. Nach einem starken weißroten Powerplay, das allerdings ohne Torerfolg blieb, kamen die Wiener nach neun Minuten zum Ausgleich: herrlicher Querpass zur Mitte von Weigner auf Cheek, der Parlett mit einem Haken düpierte und auch Svedberg elegant ausspielte. Bozen versuchte durch Mantenuto aus dem hohen Slot und Brunner mit einem Wraparound zu kontern, im Spiel 4 gegen 4 hatte Thomas eine gute Möglichkeit aus spitzem Winkel, während ein Abschluss von McClure abermals das Tor verfehlte. Vier Minuten vor Drittelende gingen die Capitals in Führung: Blueliner von Donohue, den Wallner im Slot entscheidend ablenkte.

Foxes in Überzahl zu Beginn des Schlussabschnittes und dies führte auch postwendend zum Ausgleichstreffer von Alberga, der einen Rebound nach einer Volleyübernahme von Thomas in die Maschen lenkte. Das Match wurde in der Folge etwas ruppiger und es hagelte Strafminuten auf beiden Seiten, was dem Spielfluss natürlich nicht zugutekam. Die Weißroten überstanden ein Powerplay der Capitals ohne größere Gefahr, im Anschluss führte ein schneller Konter zur Bozner Führung: Gazley entwischte über die rechte Seite, Querpass auf Halmo im Slot, der sich nicht zweimal bitten ließ. Bei einer Überzahl für die Gäste traf McClure die Querlatte, dann gerieten sich Parlett und Kromp im Mittelfeld in die Haare, beide erhielten fünf Minuten zur Abkühlung aufgebrummt. Zwei Minuten vor dem Schlusspfiff brachte Coach Dolezal den sechsten Feldspieler, die Weißroten ließen nichts anbrennen und Ford fixierte mit einem Empty Net Goal den 4:2 Endstand.

Weiter geht es bereits am Freitag in der Sparkasse Arena um 19:45 Uhr mit der Begegnung gegen HK SZ Olimpija aus Slowenien.

Für diese Begegnung hat der weißrote Verein die Blue Light Night ins Leben gerufen, die allen Hilfsorganisationen und Feuerwehrleuten gewidmet ist. Sämtliche Mitarbeiter dieser Organisationen, insbesondere die Freiwilligen, sind herzlichst eingeladen, diesem Spiel mit einem symbolischen Eintrittspreis von 1 € beizuwohnen. Dazu ist keine eigene Vormerkung notwendig, die Eintrittskarten können direkt an den Stadionkassen unter Vorweisen eines geeigneten Dokumentes (wie z.B. Mitgliedsausweis, Dienstführerschein, usw.) erworben werden.

spusu Vienna Capitals – HCB Südtirol Alperia 2:4 (0:1 – 2:0 – 0:3)

Die Tore: 10:55 Davis Vandane (0:1) – 28:30 Trevor Cheek (1:1) – 36:05 Leon Wallner (2:1) – 41:01 PP1 Domenico Alberga (2:2) – 51:53 Mike Halmo (2:3) – 58:43 EN Connor Ford (2:4)

Schiedsrichter: Hronsky/Sternat – Durmis/Konc

PIM: 17:13

Torschüsse: 19:26

Zuschauer: 4000