Boris Blank: „Unter dem Strich hat mir die Gradlinigkeit gefehlt“ – Krefeld Pinguine mÃ¼ssen sich gegen Selb mit nur einem Punkt begnÃ¼gen

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine kamen am Sonntagabend nicht über einen Punkt gegen die Selber Wölfe hinaus.

Das Team von Boris Blank unterlag mit 2:3 nach Verlängerung. Ex-Pinguine-Stürmer Arturs Kruminsch machte dabei mit zwei Toren inklusive des Overtime-Winners und einer Vorlage den Unterschied.

Die ersten Schreckminuten mussten die Pinguine ab der 10. Spielminute verkraften. Victor Knaub bekam für sein hartes Einsteigen gegen Michael Schaaf eine 5-Minuten-Strafe wegen Bandenchecks und brachte damit die Hausherren in Bedrängnis. Selb kam jedoch zu keinen hochkarätigen Chancen und ließ die Überzahl erfolglos verstreichen.

Die ersten Tore fielen im Mittelabschnitt. Zuerst war es Geburtstagskind Alexander Weiß, der die Pinguine im Powerplay in der 28. Minute auf Zuspiel Marcel Müllers und Kael Mouillierats in Führung brachte.

Obwohl die Pinguine auch in der Folge mehr Spielanteile hatten, mussten sie ausgerechnet in eigener Überzahl und durch den Ex-Krefelder Arturs Kruminsch den 1:1-Ausgleich hinnehmen. Der 34-jährige Routinier eroberte sich den Puck in der Verteidigungszone und konnte Hendrik Hane im KEV-Tor im Alleingang überwinden.

Im Schlussabschnitt gerieten die Pinguine in der 50. Minute in Rückstand. Leon Niederberger verbüßte gerade eine Zweiminuten-Strafe als Wölfe-Topscorer Mark McNeill die Überzahlsituation nutzte und die Gäste mit 2:1 in Führung brachte.

Dass die Pinguine überhaupt einen Punkt aus dem Spiel mitnehmen konnten, war dem Ausgleichstreffer von Marcel Müller zu verdanken. Sechs Minuten vor Schluss konnte er einen Abpraller von Alex Weiß aus spitzem Winkel an dem heute sehr gut aufgelegten Michael Bitzer im Selber Tor unterbringen.

In der Verlängerung avancierte Kruminsch mit seinem zweiten Treffer des Abends zum Matchwinner. Noch in der regulären Spielzeit erhielten die Pinguine bei eigener Überzahl eine Strafe und mussten so die Verlängerung mit einem Mann weniger beginnen. 42 Sekunden nach Beginn des Wettkampfes um den Zusatzpunkt, belohnten die Wölfe ihr mutiges Auswärtsspiel mit dem Sieg.

Zahlen zum Spiel

KEV – SEL 2:3 n.V. (0:0, 1:1, 1:1/0:1)

Tore: 1:0 (27:27)(PP) Weiß (Müller, Mouillierat), 1:1 (34:10)(SH) Kruminsch (Lavalleé), 1:2 (39:45)(PP) McNeill (Kruminsch, Reddick), 2:2 (54:15) Müller (Weiß, Magwood), 2:3 (60:42)(PP) Kruminsch (Trska, McNeill)

Zuschauer: 3275

Schüsse: 41:28

Strafminuten: 9:12

Stimmen

Wölfe erarbeiten sich „Big Points“ in Krefeld

Selb. (PM Wölfe) Eine lange Busfahrt mussten die Selber Wölfe nach Krefeld antreten.

Doch das Rudel war in der Yayla Arena von Beginn an hellwach, arbeitete das ganze Spiel über vor allem defensiv hart und konnte sich zudem bei Bitzer auf einem starken Rückhalt zwischen den Pfosten verlassen. Nach einem hart umkämpften Schlussabschnitt traf Kruminsch in der Overtime, sodass zwei ganz wichtige Punkte mit auf die Heimreise nach Hochfranken gingen.

Selb hält gut dagegen

Die Hausherren hatten im ersten Drittel zwar ein leichtes Chancenübergewicht und etwas mehr vom Spiel. Doch die Wölfe machten ihre Defensivaufgaben ordentlich und konnten dementsprechend auch immer wieder Entlastungsangriffe fahren. Die wohl beste Chance für die Gastgeber hatte Magwood, er ließ allerdings nur das Außennetz zappeln. Wenig später entschärfte Bitzer mit der Fanghand gegen Krymskiy. In der 10. Minute wurde Schaaf hart und regelwidrig in die Bande gecheckt – die Konsequenz war eine 5-Minuten-Strafe gegen Knaub und somit die große Gelegenheit für die Wölfe, auf die Anzeige zu kommen. Allerdings fand man im Powerplay noch keine Mittel und Wege gegen ein aggressives Penalty Killing der Krefeld Pinguine. Dementsprechend ging es torlos in die erste Drittelpause.

Wölfe arbeiten weiter hart

Im Mittelabschnitt mussten die Gäste häufig mit einem Mann weniger agieren. Als Reddick nach einem Stockschlag in der Kühlbox Platz nehmen musste, gab es in Unterzahl eine unübersichtliche Situation vor Wölfe-Goalie Bitzer, aus der Weiß die Scheibe irgendwie über die Linie stocherte – nach Videobeweis zählte der Treffer zum 1:0 für die Seidenstädter. Wenig später waren die Wölfe zeitweise sogar in doppelter Unterzahl. Doch nachdem man diese überstanden hatte und wenigstens wieder zu viert war, eroberte sich Kruminsch die Scheibe im eigenen Drittel, blieb im Breakaway völlig cool und setzte den Puck ansatzlos ins Tor. Er belohnte die harte Arbeit seiner Jungs in diesem Drittel mit dem gar nicht unverdienten Ausgleichstreffer.

Kruminsch trifft in Overtime

Es war also noch alles offen und so wog das Spiel im Schlussabschnitt hin und her. Zwingende Chancen gab es vorerst kaum – stattdessen einige Spielunterbrechungen. Als dann aber Niederberger auf der Strafbank saß, machten es die Wölfe im Powerplay nun besser als im ersten Drittel: Die Scheibe lief gut, McNeill parkte vor Hane im Slot ein und fälschte einen Kruminsch-Schuss entscheidend zur Selber Führung ab. Krefeld drückte aber nochmal kräftig und so nutzte Topscorer Müller einen Abpraller aus spitzem Winkel zum 2:2-Ausgleich. Die Entscheidung wurde somit auf die Overtime vertagt, in der Selb nach einer Strafe gegen Müller aus der regulären Spielzeit ein weiteres Mal im Powerplay agieren durfte. Und das nutzte Kruminsch, der mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend seine Jungs jubeln ließen und den wichtigen Zusatzpunkt sicherte.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

Krefeld Pinguine: Hane (Belov) – Bappert, Tiffels, Zerressen, Riefers, Trinkberger, Söll – Niederberger, Mouillerat, Tufto, Magwood, Weiß, Müller, Miller, Koch, Knaub, van der Ven, Lewandowski, Krymsiy

Selber Wölfe: Bitzer (Weidekamp) – Trska, Deeg, Schaaf, Reddick, Silbermann, Lavallée – Miglio, Naumann, Kruminsch, Schwamberger, McNeill, Gelke, Hlozek, Hammerbauer, Melnikov, Klughardt, Noack, Woltmann

Tore: 28. Min. 1:0 Weiß (Müller, Mouillierat; 5/4); 35. Min. 1:1 Krumminsch (Lavallée; 4/5); 50. Min. 1:2 McNeill (Kruminsch, Reddick; 5/4); 55. Min. 2:2 Müller (Weiß, Magwood); 61. Min. 2:3 Krumminsch (Trska, McNeill; 4/3)

Strafzeiten: Krefeld 9; Selb 12

Schiedsrichter: Engelmann, Schmidt (Borger, Van Himbeeck)

Zuschauer: 3.275

