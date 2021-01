Blue Devils laufen gegen Altmeister FÃ¼ssen immer einem RÃ¼ckstand hinterher

Weiden. (JM) Nach dem verletzungsbedingten Saisonaus für Weidens Topspieler Tomas Rubes verpflichteten die Verantwortlichen der Blue Devils Weiden mit Neal Samanski aus der DEL...

Weiden. (JM) Nach dem verletzungsbedingten Saisonaus für Weidens Topspieler Tomas Rubes verpflichteten die Verantwortlichen der Blue Devils Weiden mit Neal Samanski aus der DEL einen weiteren Stürmer. Er gab am Freitagabend sein Debüt im Dress der Blau-Weißen.

Trainer Ken Latta hatte vor dem Spiel gegen den EV Füssen ein Sechs-Punkte-Wochenende vorgegeben.

Das 1. Drittel begann sehr schwungvoll für beide Mannschaften. Chancen hüben wie drüben im Minutentackt. Die größte Möglichkeit hatte bereits in der 3. Minute Ondrej Zelenka, der aber mit einem Penalty an Philip Lehr scheiterte. Nach einer ersten Strafzeit gegen die Blue Devils, die aber für die Allgäuer nichts Zählbares einbrachte, musste Marco Habermann kurz darauf auf die Strafbank. Und diesmal nutzten die Füssener die Chance und gingen durch Marc Besl in Führung. Danach ging es in einem schnellen ersten Drittel weiter hin und her, aber die Tore blieben bis zur Drittelsirene aus.

Das 2. Drittel startete dann etwas ruhiger, trotzdem hatten beide Mannschaften ihre Chancen. Als in der 11. Minute Nicolas Jentsch auf die Sünderbank musste, schafften es die Weidener nicht, in die Aufstellung zu kommen. Im Gegenteil: Lubos Velebny erzielte in Unterzahl das 2-0. Doch lange konnten sich die Gäste nicht freuen, denn Marco Habermann erzielte nach einem Querschläger in der 14. Minute den 1-2 Anschlusstreffer. So ging es dann auch in die zweite Drittelpause.

Das letzte Drittel war dann bestimmt von vielen Strafzeiten, einen kleinlich pfeifenden Schiedsrichter und einigen Toren. Es waren keine zwei Minuten gespielt, als Dennis Palka den Ausgleich für die Hausherren erzielte. Doch kaum war ein Spieler einer Mannschaft auf die Strafbank gewandert, folgte ihm sofort ein Spieler des gegnerischen Teams. So auch in der 46. Minute, als Marco Deubler zur wiederholten Führung für den EV Füssen traf. Und gleich darauf netzte Florian Simon zum 2-4 ein. Doch weitere kleinliche Strafzeiten brachte keine Ruhe in das Spiel. So konnten die Hausherren auch eine fast zweiminütige 5-3 Überzahl nicht nutzen. Immer wieder warfen sich die Füssener in die Schüsse. Als die Blue Devils wieder einmal in Unterzahl spielten, schnappte sich Michael Kirchberger den Puck und traf zum 3-4 Anschlusstreffer. Aber dies kam zu spät. Eine weitere Unterzahl der Allgäuer konnten die Weidener nicht nutzen und so gewannen die Gäste, aufgrund der kämpferischen Leistung, nicht unverdient in der Oberpfalz mit 4-3.