Black Hawks empfangen die Lindau Islanders

Passau. (PM Black Hawks) Am Freitagabend um 20 Uhr empfangen die Passau Black Hawks die Lindau Islanders in der Eis-Arena in Passau.

Am Dienstag im Heimspiel gegen Heilbronn mussten die Dreiflüsse Städter bereits auf neun Spieler krankheitsbedingt oder verletzt verzichten. Leider hat sich auch noch Till Michel am Dienstag eine Oberkörperverletzung zugezogen und muss sich weiteren ärztlichen Untersuchungen unterziehen. „Wir sind dankbar, dass wir die Förderlizenzspieler vom EV Landshut im Kader hatten. Sonst wäre es tatsächlich knapp geworden, eine spielfähige Mannschaft zu stellen“. verriet Black Hawks Trainer Thomas Vogl auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Heilbronn. Zum Spiel gegen den Islanders könnte sich die Situation etwas entspannen, so zumindest die Hoffnung im Lager der Passau Black Hawks. „Wir müssen jetzt einfach geduldig sein und abwarten. Viele Entscheidungen werden wir erst am Spieltag treffen können. Wir werden kein Risiko eingehen. Die Gesundheit unserer Spieler steht an oberster Stelle“.

Mit den Islanders kommt der aktuelle zehnte der Oberliga Süd Tabelle in die Eis-Arena. Aus den letzten zehn Spielen konnte Lindau nur zwei Spiele für sich entscheiden. Grund für die negative Serie könnten unter anderem die Special Teams sein. Die Powerplay Erfolgsquote liegt bei unter 16%, das Penalty Killing bei 76%. Der Kader der Islanders ist aber qualitativ und quantitativ gut besetzt und eine Playoff Teilnahme ist Pflicht für das Team von Trainer John Sicinski. Die Passau Black Hawks haben vor allem dann eine Chance das Spiel für sich zu entscheiden, wenn die Chancenverwertung deutlich nach oben geht.

In den letzten Spielen präsentierten sich die Habichte spielerisch auf einem guten Niveau und erarbeiteten sich viele und gute Einschussmöglichkeiten. Gelingt es den Habichten diese Chancen am Freitag in Tore umzumünzen, dürfte auch mit einem kleinen Kader gegen die Islanders einiges möglich sein. Tickets für das Spiel sind Online auf ETIX.com erhältlich. Die Abendkasse öffnet um 19 Uhr. Das Spiel wird live auf SpradeTV übertragen. -czo