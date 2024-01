Mangelhafte Chancenverwertung: Keine Punkte am Wochenende fÃ¼r die Black Hawks – Englische Woche: DEL2 Absteiger Heilbronn am Dienstag zu Gast in der Eis-Arena

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks blieben am vergangenen Wochenende gegen die Teams aus Füssen und Riessersee ohne Punkte. Ärgerlich ist vor...

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks blieben am vergangenen Wochenende gegen die Teams aus Füssen und Riessersee ohne Punkte.

Ärgerlich ist vor allem die bittere Niederlage im „do or die“ Spiel gegen den EV Füssen am Freitag in der Eis-Arena vor 1.017 Zuschauern. Dort mussten sich die Habichte in einem vom Kampf geprägten Spiel mit 3:4 geschlagen geben. 52 zu 26 lautete die Schuss Statistik am Ende der Partie zugunsten der Habichte. Doch selbst beste Einschussmöglichkeiten ließen die Hausherren ungenutzt. Am Ende hat mit dem EV Füssen die kaltschnäuzigere Mannschaft den Sieg geholt. Statt auf sechs Punkte an den EV Füssen heranzukommen, beträgt der Rückstand in der Oberliga Süd Tabelle nun satte 12 Punkte auf die Pre-Playoffs.

Am Sonntag mussten die Habichte dann mit Rumpfkader beim SC Riessersee antreten. Torhüter Jakub Urbisch musste sich kurzfristig krank abmelden. Dazu standen Trainer Thomas Vogl auch nur 14 Feldspieler zur Verfügung. Die Habichte lieferten dem SC Riessersee bis zum Ende Partie einen beherzten Kampf, mussten sich am Ende aber mit 4:1 geschlagen geben. Auch in Garmisch wären mit einer etwas besseren Chancenverwertung Punkte im Bereich des möglichen gewesen.

Am Dienstag, 30. Januar um 20 Uhr empfangen die Passau Black Hawks dann DEL2 Absteiger Heilbronn in der Eis-Arena. Spätestens nach dem deutlichen 5:2 Sieg beim Topfavoriten Blue Devils Weiden gelten die Falken aus Heilbronn als ein ganz heißer Anwärter auf den Aufstieg. In diesem Fall Wiederaufstieg! In den vergangenen elf Spielen gingen die Baden Württemberger zehnmal als Sieger vom Eis, eine beeindruckende Serie und für die Black Hawks eine sehr fordernde Aufgabe. Als Motivation für seine Spieler wird Hawks-Coach Thomas Vogl sicherlich das Video vom 01.10.2023 aus der Schublade ziehen. Hier gewannen die Black Hawks vor eigener Kulisse mit 4:2 gegen den DEL2- Absteiger. Nichts ist also unmöglich am Dienstag ab 20:00 Uhr in der Eishalle in Kohlbruck.

Tickets für das Heimspiel gegen Heilbronn sind Online auf ETIX.com erhältlich. Die Abendkasse öffnet um 19 Uhr. Das Spiel wird live auf SpradeTV übertragen.

-czo