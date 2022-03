Bittere AuswÃ¤rtsniederlage fÃ¼r die LÃ¶wen â€“ Spiel fÃ¼nf am Freitag in Bad TÃ¶lz

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen haben am Dienstagabend Spiel vier der Play-down-Serie gegen die Lausitzer Füchse mit 2:3 (1:1/0:1/1:1) verloren und stehen...

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen haben am Dienstagabend Spiel vier der Play-down-Serie gegen die Lausitzer Füchse mit 2:3 (1:1/0:1/1:1) verloren und stehen nun beim Stand von 1:3 mit dem Rücken zur Wand.

In Weißwasser lieferten die Buam eine starke Leistung ab und hätten sich einen Sieg verdient gehabt. Allerdings war Fortuna auf Seiten der Hausherren, die nun am Freitag beim fünften Spiel in Bad Tölz Matchball haben, die Serie für sich zu entscheiden.

Die Tölzer kamen in der Eisarena Weißwasser hochmotiviert aus der Kabine und bereits nach zwei Minuten fälschte ein Spieler der Hausherren einen Schuss von Markus Eberhardt zum 0:1 ins eigene Netz ab. Die Löwen blieben am Drücker, kassierten aber nach sieben Minuten den Ausgleich. Mit dem 1:1 ging es zum ersten Pausentee.

Auch im zweiten Durchgang waren die Gäste die bessere Mannschaft und hatten eine ganze Reihe guter Torchancen. Den Treffer machten aber erneut die Hausherren, auf äußerst kuriose Weise. Der Puck sprang im hohen Bogen von der Bande ab über das Tor und prallte vom Hinterkopf von Löwen-Keeper Jimmy Hertel zum 2:1 für Weißwasser in den Kasten. Zu allem Überfluss verletzte sich bei der nächsten Aktion auch noch Hertel ohne Fremdeinwirkung, für ihn kam DNL2-Keeper Joshua Baron ins Spiel, der seine Sache sehr gut machte.

Im Schlussdrittel versuchten die Löwen wirklich alles, um noch einmal heranzukommen. Allerdings standen entweder Löwen-Keeper Leon Hungerecker oder der Pfosten im Weg. Selbst nach dem 3:1 gaben sich die Tölzer nicht geschlagen. Bereits vier Minuten vor Ende nahm Trainer Kevin Gaudet Baron zu Gunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. IanBrady brachte die Gäste mit einem Hammer von der Blauen Linie noch einmal auf 3:2 heran, zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr, sodass sich Weißwasser den dritten Sieg sicherte.

Gaudet haderte nach der Partie mit den Schiedsrichtern, die einen harten Check gegen Thomas Brandl, nicht geahndet hatten, lobte aber auch seine Mannschaft: „Ich bin sehr stolz auf das Team. Wir haben von Anfang an gekämpft und waren im dritten Drittel die bessere Mannschaft. Der Schlüssel war Füchse-Torwart Hungerecker, bei ihm macht man kein leichtes Tor. Joshua Baron hat bei uns zum ersten Mal gespielt und seine Sache sehr gut gemacht“.

Nun stehen die Löwen unter Druck, sie brauchen im nächsten Spiel einen Sieg, um die Serie nicht vorzeitig zu verlieren. Das nächste Heimspiel in der Tölzer RSS-Arena wird am Freitag, 25.03.2022, um 19:30 Uhr angepfiffen. Eintrittskarten sind über den Ticketshop auf der Homepage, die bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse erhältlich.

Zudem wurden die Zugangsregeln gelockert, ab sofort darf die FFP2-Maske am Sitz- oder Stehplatz abgenommen werden, sofern der Mindestabstand eingehalten werden kann. Die Zugangsregeln im Detail sind hier zu finden: https://toelzereissport.de/arena/hygienekonzept/