Bis 2025: Grizzlys verlÃ¤ngern mit Ryan Button

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg haben den Vertrag mit einem ihrer zuverlässigsten Verteidiger vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2025 verlängert. Ryan Button...

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg haben den Vertrag mit einem ihrer zuverlässigsten Verteidiger vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2025 verlängert.

Ryan Button wird auch in den kommenden Spielzeiten ein wichtiger Baustein im Team der Niedersachsen bleiben.

Nach Stationen in Kanada und den USA wechselte Button 2014 nach Deutschland und spielte zunächst drei Jahre für die Iserlohn Roosters (163 Spiele, 16 Tore, 53 Assists). Im Anschluss trug der heute 31-Jährige zwei Jahre das Trikot des EHC Red Bull München und wurde 2018 deutscher Meister. Von 2017 bis 2019 stand Button 132-mal für die Bayern auf dem Eis und verbuchte neun Tore sowie 31 Assists.

Seit 2019 ist „Buttsy“, wie er teamintern nur genannt wird, im Trikot der Grizzlys im Einsatz. Seitdem absolvierte der in Edmonton geborene Kanadier mit deutschem Pass insgesamt 116 Partien (sechs Tore, 32 Vorlagen) für die Autostädter. In der abgelaufenen Saison 2021-2022 war Button eine wichtige Stütze in den Special Teams. Mit einer Plus-Minus-Bilanz von (+13) war er in dieser Wertung einer der besten Akteure im Team von Headcoach Mike Stewart.

„Ryan ist ein sehr zuverlässiger, läuferisch starker Verteidiger, der seine vielseitigen Qualitäten auch in den Special-Teams zum Ausdruck bringt. Wir wissen genau, was wir an ihm haben und sind sehr froh, dass wir ihn langfristig bei uns im Team haben werden“, betont Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.