BerÃ¼hmte Familienpaare im Hockey

Anzeige Berühmte Familienpaare im HockeySport ist manchmal eben eine Familiensache und macht immer noch am meisten Spaß. Dabei kann man im Internet und auf...

Anzeige

Berühmte Familienpaare im HockeySport ist manchmal eben eine Familiensache und macht immer noch am meisten Spaß. Dabei kann man im Internet und auf Dating-Plattformen wie Findedates, auf denen die User die Eishelden bewundern und sich wünschen, immer wieder auf einen der bekanntesten Namen der gegenwärtigen Hockeygeschichte treffen.

Die Kellers haben insgesamt fünf Olympiagewinner dabei und das Oberhaupt der Familie holte 1972 die erste Medaille im Hockey nach Hause. Ebenfalls erwähnenswert ist dabei die Familie Funk, bei der der Sport zur Familientradition gehört. Wissen, Tipps und Tricks und Taktiken werden so von dem Vater weitergegeben und die Dynastie des Familienhockeys immer weitergeführt. Deutschland hat zahlreiche solcher Familien, bei denen das Hockey scheinbar in die Wiege gelegt wird. Das gilt auch für den Namen Draisaitl. Wie der Vater spielt auch der Sohn Eishockey und tritt so in die Schlittschuhe seines Vaters.

Hockey verbindet nicht nur in der Familie

Gemeinsame Aktivitäten sind nicht nur innerhalb einer Familie wichtig. Sie stärken auch die Bindung zwischen Freunden, wenn sie zudem noch Teamkollegen werden. Wer sich schon außerhalb des eisigen Platzes und ohne Schläger in der Hand versteht, wird auf dem Platz ein hervorragendes Team ergeben. Genaue Abstimmungen und eine reibungslose Kommunikation sind grundlegend, wenn es um ein erfolgreiches Spiel geht. Wo könnte diese besser gegeben sein, als bei Mitspielern, die sich verstehen. Das wird sich mit Draisaitl und Kahun zeigen, die bei den Oilers die nächste Session gemeinsam auflaufen.

Leidenschaft über Generationen

Dass die Söhne in die Fußstapfen der Väter schlüpfen, ist keine Seltenheit. Auch bei Sportlerfamilien werden die Kinder mit dem Sport groß und lernen ihn so von klein auf kennen. Meistens wird daraus, sie lieben zu lernen, wodurch auch im Eishockey die Kufen an die folgende Generation weitergegeben werden. In der NHL gibt alleine gibt es mehrerer solchen Familien, die sich sehr ähnlich sind.

Nicht nur leidenschaftliche Spieler, sondern auch bewegende Figuren des Eishockeys brachte die Patrick Familie hervor. Durch sie wurde der Sport in den Anfängen seines Entstehens geprägt und wäre ohne sie nicht der, der er heute ist. Die verschiedenen Generationen nahmen im Laufe der Geschichte von Gründern über Spieler bis zum Coach alle Rollen ein, die innerhalb der Eishalle und einer Mannschaft überhaupt denkbar sind.

Auch legendäre Spieler, wie Maurice Richard, waren der Beginn einer Eishockey/Dynastie. Entertainment und vor allem Siegesehrgeiz machten aus ihm in der Kriegszeit einen wahren Helden auf dem Platz. 50 Siege in 50 Spielen und bekannt als Rocket, übergab er später an seinen jüngeren Bruder. Auch er zeichnete sich durch einzigartige spielerische Fähigkeiten aus.

Der Puck muss gleiten

Wie man sehen kann, ist Sport eine Tradition, die sich über Generationen hinwegziehen kann. Berühmte Sportlerfamilien im Eishockey lassen sich in den verschiedenen Divisionen und Ligen finden. Manchmal ist eben der Vater auch gleichzeitig der erste beste Coach. Wer schon von klein auf mit den Ambitionen des Vaters aufwächst, wird früher oder später selbst den Puck übers Eis gleiten lassen. Die Geschichte der Eishockeyfamilien beginnt schon mit den Anfangszeiten der populären Sportart und wird auch noch weitere Generationen an erfolgreichen Spielern hervorbringen. Hauptsache der Nachwuchs interessiert sich für die richtige Sportart.

Anzeige