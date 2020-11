Wechsel zu den Oliers: Dominik Kahun wird Teamkollege von „Kumpel“ Leon Draisaitl

Edmonton. (PM Oiliers / EM) Die Edmonton Oilers haben Stürmer Dominik Kahun mit einem Einjahresvertrag für die Saison 2020-21 ausgestattet. Der Einjahresvertrag hat einen...

Der Einjahresvertrag hat einen jährlichen Durchschnittswert (AAV) von 975.000 USD.

Der 25-jährige Kahun trat in der vergangenen Saison in 56 Spielen für die Pittsburgh Penguins und Buffalo Sabres an und erzielte 31 Punkte (12T, 19A), verbuchte acht Strafminuten und eine Plus / Minus-Bewertung von +8.

Der 180 cm große und 79 Kg schwere Kahun hat 138 NHL-Spiele in zwei Spielzeiten für Chicago, Pittsburgh und Buffalo absolviert und hat 68 Punkte (25T, 43A), 14 Strafminuten und eine Plus / Minus-Bewertung von +18 gesammelt.

Der in Plana, Tschechische Republik, geborene Deutsche hat auch in 157 DEL-Spielen 111 Punkten (39T, 72A) hervorragend gescored. Er erzielte außerdem 38 Punkte (9T, 29A), sechs Strafminuten und eine Plus / Minus-Bewertung von +7 in 49 DEL-Playoff-Spielen.

Kahun hat Deutschland mehrfach international vertreten, zuletzt bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 2019 (8Spiele, 1T, 4A). Er hat auch für Deutschland bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 2018, 2017 und 2016, sowie drei Turniere (2015, 2014 und 2013) bei der Junioren-Weltmeisterschaft gespielt.

Bei den Edmonton Oilers trifft er auf seinen Nationalmannschaftskollegen und „Kumpel“ Leon Draisaitl, der in der zurückliegenden Saison zum wertvollsten Spieler (MVP) der weltbesten Liga NHL gewählt wurde.

Beide spielten bereits von 2009 bis 2011 gemeinsam für die U-16 der Jungadler Mannheim. Jetzt sind sie neben der deutschen Nationalmannschaft auch auf Klubebene wieder vereint.