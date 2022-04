Berlin: StandesgemÃ¤ÃŸer Hauptrundenausklang gegen Bietigheim

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin schließen die PENNY DEL Hauptrunde 2021/22 mit einem Erfolg ab. Die Berliner bezwingen die Bietigheim Steelers am Sonntagnachmittag...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin schließen die PENNY DEL Hauptrunde 2021/22 mit einem Erfolg ab.

Die Berliner bezwingen die Bietigheim Steelers am Sonntagnachmittag in der Mercedes-Benz Arena mit 5:1. Mit einem Punktequotienten von 2,036 feiern die Eisbären den Hauptrundensieg und gehen damit von Position eins in die Playoffs.

Blaine Byron (5.) sowie Marcel Noebels (18./PP1) im Powerplay trafen im Startdrittel zur Berliner 2:0-Führung. Im mittleren Spielabschnitt verkürzte Sheen (21.) für Bietigheim, jedoch sorgte Giovanni Fiore (22.) postwendend wieder für den alten Drei-Tore-Vorsprung der Eisbären. Frans Nielsen (52.) und abermals Giovanni Fiore (53.) trafen dann im Schlussdrittel per Doppelpack innerhalb von 43 Sekunden zum 5:1-Endstand.

Am Sonntag, den 10. April 2022 starten die Eisbären Berlin in die Playoffs. Der Gegner im Viertelfinale wird noch in der 1. Playoff-Runde ermittelt. Die Eisbären genießen Heimrecht, Spiel eins der Runde der letzten Acht beginnt am Sonntag um 14:00 Uhr in der Mercedes-Benz Arena.

Serge Aubin, Cheftrainer: „Es war ein gutes Spiel von uns vor den Playoffs. Durch unseren Forecheck haben wir Bietigheim im Startdrittel kaum Zeit und Raum gelassen. Auf diese Weise konnten wir die Partie so gestalten, wie wir es uns vorgestellt hatten. Im fünf gegen fünf haben wir wenig zugelassen. Es war eine solide Teamleistung, zu der jeder Einzelne seinen Beitrag geleistet hat.“

Marcel Noebels, Torschütze zum 2:0: „Wir haben eine gute Leistung abgeliefert und einen wichtigen Sieg gefeiert. Wir sind gut ins Spiel gestartet. Im ersten Drittel haben wir den Grundstein für den Erfolg gelegt. Es war wichtig, dass wir die Hauptrunde mit einem Sieg abschließen. In den Playoffs schauen wir von Runde zu Runde. Die Stimmung der Fans war heute super und ich freue mich auf die kommenden Partien.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – Bietigheim Steelers 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Niederberger (Ancicka) – Müller, Ellis (A); Jensen, Wissmann (A); Mik, Després, Geibel – Noebels, Boychuk, Bokk; White, Nielsen (C), Clark; Fiore, Byron, Zengerle; Roßmy, Streu, Wiederer – Trainer: Serge Aubin

Bietigheim Steelers: McCollum (Doubrawa) –Braun, Renner; Prommersberger, Smereck; Kojo, Schüle – Schoofs, McKnight, Preibisch; Sheen, Stretch, Jasper; Naud, Weiß, Hauner; Ranford, Kneisler, Kuqi – Trainer: Daniel Naud

Tore

1:0 – 05:00 – Byron (Fiore, Jensen) – EQ

2:0 – 17:49 – Noebels (Nielsen, White) – PP1

2:1 – 20:35 – Sheen (Stretch, Braun) – EQ

3:1 – 21:39 – Fiore (Byron, Müller) – EQ

4:1 – 51:35 – Nielsen (Clark, White) – EQ

5:1 – 52:18 – Fiore (Byron, Zengerle) – EQ

Strafen

Eisbären Berlin: 10 (4, 4, 2) Minuten

Bietigheim Steelers: 8 (2, 4, 2) Minuten

Schiedsrichter Marc Iwert, Rainer Köttstorfer (Andreas Hofer, Nikolaj Ponomarjow)

Zuschauer 8.408