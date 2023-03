Bayreuth Tigers mit verdientem Serienausgleich!

Bayreuth. (PM Tigers) Offensiv und mit offenem Visier gingen beide Teams ins erste Spieldrittel des vierten Vergleiches der aktuellen Playdown-Serie. Zunächst war es Gracel...

Bayreuth. (PM Tigers) Offensiv und mit offenem Visier gingen beide Teams ins erste Spieldrittel des vierten Vergleiches der aktuellen Playdown-Serie.

Zunächst war es Gracel für die Tigers, der dem Tor des Gegners Nahe kam, was in der Folge öfters den Gästen gelang. Dabei visierten diese zwei Mal – in der dritten sowie in der siebten Spielminute – das Metall des Tigers-Tores an. Kurz und Roach, sowie – unterbrochen von einem nicht ungefährlichen Nachschuss durch D`Aoust – Grosse, der knapp verpasste, brachten wieder Offensivpower für die Tigers aufs Eis. Als Dietmann sich von der blauen Linie versuchte und der Schuss zurück ins Spiel, und im Anschluss zu Kretschmann kam, nahm dieser aus halbrechter Position Maß und traf mit einem platzierten Schuss in den oberen Winkel zur Führung. Nachdem im Anschluss noch Strafen, zunächst für die Tigers und kurz darauf für die Gäste, verteilt worden waren, endete das Drittel erstmals in der aktuellen Serie nicht torlos.

Wenige Augenblicke nach Wiederanpfiff konnte sich Gracel durch die Abwehr der Gäste tanken, jedoch Sharipov nicht überwinden. Feser machte dies, drei Minuten später, besser und überwand Schmidt, nachdem er die Scheibe in der neutralen Zone aufgenommen hatte und sich bis vor den Bayreuther Schlussmann vorgekämpft hatte, zum Ausgleich. Als Scalzo im Anschluss die Scheibe vor dem eigenen Tor leichtfertig hergab und Cornet an selbige kam, passte Sharipov auf und nahm diese gute Möglichkeit weg. Nur zwei Minuten waren, nach dem Ausgleichstreffer gespielt. Die Eispiraten mit dem schnellen Überbrücken der neutralen Zone, und mit Pohl, der sich freigelaufen hatte, die Scheibe bekam und diese zur Führung für die Sachsen im Tor unterbringen konnte. Dies gab den Gästen den nötigen Auftrieb, um in der Folge mehr vom Spiel zu haben und immer wieder gefährlich in der Zone der Bayreuther zu kommen. Was jedoch keinen Erfolg mehr mit sich brachte – ebenso wie eine gute Möglichkeit durch Gams kurz vor der Drittelpause. Positiv war, dass Ewanyk, der in der 36. Minute von einem Schuss von Grosse im Hals- und Nackenbereich getroffen wurde – nach kurze Behandlungspause wieder zurückkehren konnte.

Mit mehr Drive und Engagement als noch im zweiten Abschnitt – so hatte man das Gefühl – ging man im Lager der Tigers in die letzten 20 Minuten. Mit starker Vorarbeit, als Gnyp ums Tor der Eispiraten Crimmitschau gekurvt war und Cornet fand, dieser aus spitzem Winkel zum Ausgleich traf, waren die Tigers wieder voll im Spiel. Als Pohl auf die Strafbank wanderte, Schaefer und Kretschmann erfolglos durchgeladen hatten, war es Kurz, der kurz vor Ablauf der Strafe von der blauen Linie zur vielumjubelten Führung einschoss. Walsh und Gams, die in kurzer Abfolge den Ausgleich auf dem Schläger hatten, scheiterten am gut aufgelegten Schmidt, der seine Jungs im Spiel hielt. Ebenso wie kurz vor Ende, als der Bayreuther Goalie blitzschnell mit den Schienen unten war und gegen Reisnecker stabil blieb. Noch gut 130 Sekunden auf der Uhr, da nahm Crimmitschau den Goalie vom Eis um mit sechs Feldspielern mehr Druck ausüben zu können. Doherty verlor jedoch die Scheibe an der blauen Linie, was die Tigers nutzen konnte. Gracel schob die Scheibe ins verwaiste Tor, was ihm 42 Sekunden später noch einmal gelang. Wieder war das Tor der Gäste frei und Gracel, der von Cornet bedient wurde, stellte mit seinem zweiten Emtpty-Net-Treffer den Endstand her.

Das nächste Aufeinandertreffen der beiden Teams findet am kommenden Freitag in Crimmitschau statt. Bully im Sahnpark ist um 20:00 Uhr.

Bayreuth Tigers vs. Eispiraten Crimmitschau 5:2 (1:0, 0:2, 4:0)

Bayreuth: Schmidt, Halverson – Stephan, Gnyp, Kurz (2), Pruden (2), Dietmann, Grosse – Cornet (2), Gracel, Järveläinen, Schaefer, Ewanyk, Meier, Mieszkowski (2), Kretschmann, Roach, Schwarz, Raab, Schumacher

Crimmitschau: Sharipov, Schneider – Scalzo (2), Doherty (2), Walsh, Thomas, Walters, Olleff – Lemay (2), Kanninen, D`Aoust, Gron, Pohl (2), Gams, Böttcher, Feser (2), Reisnecker, Kälble, Kanya, Rudert

Schiedsrichter: Brill, Schadewaldt – Pfriem, Laudenbach

Zuschauer: 1.855

Strafen: Bayreuth: 8 Crimmitschau: 10 PP: Bayreuth: 1/3 Crimmitschau: 0/2

Torfolge: 1:0 (18.) Kretschmann (Roach, Grosse), 1:1 (24.) Feser (Reisnecker), 1:2 (26.) Pohl (Walsh), 2:2 (44.) Cornet (Gnyp, Gracel), 3:2 (48.) Kurz (Pruden) PP1, 4:2 (59.) Gracel (Kretschmann, Roach) EN, 5:2 (60.) Gracel (Cornet) EN

