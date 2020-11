Bad TÃ¶lz: Generalprobe erfolgreich!

Bad Tölz. (PM Löwen) Das letzte Testspiel erfolgreich bestritten! Mit einem überwiegend guten Gefühl können die Löwen am kommenden Freitag in die neue DEL2-Saison...

Bad Tölz. (PM Löwen) Das letzte Testspiel erfolgreich bestritten! Mit einem überwiegend guten Gefühl können die Löwen am kommenden Freitag in die neue DEL2-Saison starten. Auch dank eines starken Maximilian Franzreb gewinnen die Buam mit 5:2 gegen den EV Landshut.

Das Spiel zunächst deutlich vom jeweilig verteilten Momentum abhängig. Traf ein Team, gehörten ihm die nächsten Minuten. So auch nach Philipp Schlagers Führungstreffer. Im Powerplay schlug der Schuss des Kapitäns, wenn auch nicht ganz unhaltbar, über der Stockhand Dimitri Pätzolds ein. In der Folge Max French mit einer weiteren Großchance. Doch Landshut kämpfte sich zurück. Mario Zimmermanns Schuss aus der Drehung wurde eventuell noch leicht abgefälscht und führte zum 1:1. Nun Landshut klar besser und nach einer Unsortiertheit im Tölzer Defensivverbund mit dem 1:2 durch Marcus Power. Die Gäste in dieser Phase des Spiels überlegen. So brauchte es erneut ein Löwen-Überzahl um besagtes Momentum zu kippen. Nach einem abgefälschten Pass von Marco Pfleger reagierte Tyler McNeely vor dem Tor am schnellsten und traf zum 2:2-Pausenstand. Insgesamt ein gerechtes Ergebnis, nachdem beide Teams die Offensive der Defensive klar bevorzugten.

Dies änderte sich im Mittelabschnitt. Beide Coaches schienen in der Ansprache auf die Wichtigkeit der Defensivarbeit hingewiesen zu haben, denn die Chancen wurden rarer. Und sie wurden nur von einem Team genutzt: Die Löwen schafften es sich einen Zwei-Tore-Vorsprung nach 40 Minuten herauszuschießen. Tyler McNeely traf im Nachschuss bei angezeigter Strafe zur erneuten Führung. Gegen Ende des Drittels fand dann Kenney Morrisons starker Pass durch die Abwehr den durchgestarteten Johannes Sedlmayr. Der Stürmer erzielte mit einem trockenen Schuss ins rechte Eck das 4:2.

Die Buam also mit einem halbwegs beruhigenden Vorsprung vor dem Schlussdrittel – und er wurde noch deutlicher. Die Löwen nach einem Powerplay noch im Landshuter Drittel festgesetzt, fand Lubor Dibelka per Querpass Marco Pfleger, der keine Probleme hatte zum 5:2 einzuschieben. Auch in diesem Abschnitt wirbelte die Gäste-Paradereihe um Nationalspieler Schütz und das Kontingent-Duo Power/O´Brien rund um die Löwenabwehr. Doch Goalie Franzreb blieb an diesem Abend der stärkere der beiden Torhüter. Es blieb trotz Chancen auf beiden Seiten beim 5:2 für die Tölzer.

Sechs Tage vor Saisonstart also ein letztes, gutes Testspiel der Löwen. Besonders das Powerplay ist sehr gut geölt und auch auf der Torhüterposition präsentiert sich Franzreb in starker Frühform. Das erste Saisonspiel dann am Freitag zuhause gegen die Ravensburg Towerstars.