Alligators verkÃ¼nden zweiten Neuzugang

Höchstadt (PM Alligators) Nach der Verpflichtung von Martin Davidek können die die Höchstadt Alligators erneut Zuwachs vermelden: Maksim Minaychev steht in der kommende Saison für den HEC auf dem Eis.

Während man sich mit Martin Davidek Erfahrung und Routine ins Team holte, ist der zweite Neuzugang ein junger Spieler mit Potential, der in Höchstadt zum ersten Mal im Seniorenbereich antritt. „Ich erhoffe mir in der vor uns liegenden Saison neue Erfahrungen zu sammeln und mich weiter zu entwickeln“, erzählt Maksim Minaychev. Der 18jährige Verteidiger wurde in der Jugend der Kölner Haie ausgebildet und war bereits Teil der U16 und U17 Nationalmannschaft Deutschland.

„Maksim ist ein junger Spieler wie wir ihn uns wünschen: Hochmotiviert und mit dem Willen sich zu beweisen“, freut sich Daniel Tratz über den Neuen im Team und auch Maksim Minaychev würde wohl gern sofort loslegen: „Ich freue mich sehr nach Höchstadt zu kommen, auf die Zusammenarbeit mit den Alligators und auf eine hoffentlich erfolgreiche Saison!“