7:4 in Memmingen: Black Hawks Sieg mit Mini-Kader â€“ Kids on Ice Day am Sonntag in der Eis-Arena

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben am Freitagabend vor 1.624 Zuschauer mit 4:7 bei den Memmingen Indians gewonnen.

Trainer Thomas Vogl konnte krankheits- und verletzungsbedingt erneut nur auf 14 Feldspieler zurückgreifen. Den Habichten standen somit erneut keine drei kompletten Reihen zur Verfügung. „Es war ein brutal schweres Spiel und harte Arbeit. Uns standen heute erneut nur 14 Spieler zur Verfügung. Am Dienstag im Training waren es sogar nur acht Spieler. Memmingen hat sechzig Minuten viel Druck auf unser Tor gemacht. Die Devise war ganz klar eng, kompakt und defensiv stehen und auf Konter zu warten und diese dann effektiv zu verwerten. Ich möchte meinem Team ein riesiges Lob aussprechen. Wir haben uns über die gesamte Spielzeit an den Plan gehalten und waren sehr diszipliniert“. so die Analyse von Black Hawks Coach Thomas Vogl.

Die Zuschauer erlebten auf jeden Fall eine abwechslungsreiche Partie. Das Momentum wechselte ständig die Seiten. Alleine im ersten Drittel fielen fünf Treffer. Die Tore für die Passau Black Hawks erzielten Marc Zajic, David Seidl (2x), Nicolas Sauer (2x), Arturs Sevcenko und Liam Blackburn. Mit dem Sieg gegen Memmingen haben die Habichte den Rückstand auf die Pre- Playoffplätze auf neun Punkte verkürzen können. Bereits am Sonntag haben die Habichte die Chance dem EV Füssen weiter auf die „Pelle“ zu rücken. Bei einem Passauer Sieg gegen Höchstadt, dürften die Allgäuer den heißen Atem der Habichte deutlich spüren. Es ist angerichtet für einen spannenden Endspurt der Oberliga Süd Vorrunde.

Ganz im Zeichen des Nachwuchses steht das Heimspiel der Passau Black Hawks am kommenden Sonntag. Zur familienfreundlichen Zeit mit einem Spielbeginn um 17:30 Uhr erwartet die Zuschauer ein buntes Rahmenprogramm rund um den Eishockeynachwuchs. Um auch möglichst vielen Kindern auf der Tribüne den schnellsten Mannschaftssport der Welt näher zu bringen haben alle Kinder bis 14 Jahre freien Eintritt. So richtig gut läuft es aktuell bei den Höchstädtern nicht, aus den letzten vier Spielen holte der HEC nur zwei Punkte. Im letzten Aufeinandertreffen hatten die Passauer die Nase vorn. Mit 4:2 gewannen die Hawks im Aischgrund. Vieles spricht für ein spannendes Spiel in der Eis-Arena.

Tickets für das Heimspiel am morgigen Sonntag gibt es bereits online bei etix.com oder an der Abendkasse ab 16:30 Uhr. -czo

