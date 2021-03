3:0! Eispiraten mit wichtigen Punkten gegen Frankfurt

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr heutiges Heimspiel gegen die Löwen Frankfurt mit 3:0 für sich entscheiden können. Einem cleveren und engagierten...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr heutiges Heimspiel gegen die Löwen Frankfurt mit 3:0 für sich entscheiden können.

Einem cleveren und engagierten Auftritt folgten für die Truppe von Mario Richer weitere wichtige drei Punkte im Kampf um die Playoffs. Michael Bitzer feierte indes seinen allerersten Shutout im Jersey der Eispiraten.

Die Löwen Frankfurt starteten stark in ihr Auswärtsspiel bei den Eispiraten, bei welchen heute wieder Michael Bitzer in das Gehäuse rückte. Immer wieder kombinierten sich die Löwen schnell vor das Tor des Deutsch-Amerikaners, der aber auf dem Posten war und seine Vordermänner mit guten Paraden immer wieder im Spiel hielt. Auf der Gegenseite taten sich die Westsachsen schwer, dicke Möglichkeiten zu kreieren. Mit Verlauf der Zeit wurde aber auch das Team von Mario Richer mutiger. Einigen guten Schussversuchen folgte schließlich auch das erste Tor des Spiels. Mathieu Lemays gefährlichen Schuss konnte Patrick Klein nur abklatschen lassen, Travis Ewanyk stand goldrichtig und schob kurz vor er Pause zum 1:0 ein (20).

Die Eispiraten waren schließlich auch das Team, welches den besseren Start in das Mitteldrittel erwischte. In numerischer Überzahl spielten es die Westsachsen nach knapp 25 Minuten gut aus. Mathieu Lemay ließ mit seinem satten Handgelenkschuss das Netz der Hessen zum zweiten Male zappeln – 2:0! Die Frankfurter schalteten in der Folge einen Gang hoch und investierten wieder mehr für die Partie, doch die Crimmitschauer spielten cleverer und konnten im Gegenzug ebenso immer wieder gute Möglichkeiten für sich verbuchen. Eispiraten-Schlussmann Michael Bitzer wirkte stets konzentriert und sehr sicher und ließ sich auch im zweiten Durchgang nicht überwinden.

Die Eispiraten waren auch im Schlussdrittel die clevere Mannschaft, jedoch ebenso engagiert. Die Löwen aus Frankfurt, die es mittlerweile über einen intensiven Spielstil und der „Brechstange“ probierten, fanden kein Mittel, um den stark aufgelegten Michael Bitzer zu überwinden. Als Franz-David Fritzmeier, der Verantwortliche hinter der Löwen-Bande, seinen Goalie Patrick Klein für einen zusätzlichen Feldspieler opferte, erzielte Travis Ewanyk mit wenig Mühe seinen zweiten Treffer am heutigen Abend. Er beförderte die Scheibe aus dem eigenen Drittel in das verwaiste Tor der Mainstädter. Ewanyk machte mit dem 3:0 nach 59 Minuten also den berüchtigten Deckel drauf, Michael Bitzer konnte sich für eine starke Leistung belohnen und durfte nach diesen 60 Minuten und 27 parierten Schüssen seinen ersten Shutout für die Eispiraten in der DEL2 feiern.

Torfolge (1:0, 1:0, 1:0):

1:0 Travis Ewanyk (Mathieu Lemay, Lucas Böttcher) 19:29

2:0 Mathieu Lemay (André Schietzold, Patrick Pohl) 24:45 – PP1

3:0 Travis Ewanyk (Mathieu Lemay, André Schietzold) 58:43 – EN