0:5 – Keine Punkte fÃ¼r Red Bulls in Jesenice

Jesenice. (PM RB Hockey Juniors) Die Red Bull Hockey Juniors mussten sich auswärts bei HDD Jesenice mit 0:5 geschlagen geben.

Trotz relativ ausgeglichener Chancenverteilung musste man nach 60 Minuten neidlos die Klasse des Titelaspiranten anerkennen. Das nächste Spiel findet bereits am Samstag in der Eisarena Salzburg statt, wenn die Juniors beim Heimspielauftakt das Team au Gröden empfangen (19:15 Uhr).

Spielverlauf

Mit einigen vorgegebenen Spielern konnte Trainer Teemu Levijoki nur drei Reihen in Jesenice auf das Eis schicken. Früh im Spiel kam man zu einer ersten Überzahl, doch agierte das Special-Team zu unkonzentriert. Bei den Gastgebern im Tor stand mit Antti Karjalainen ein ehemalige Akademietorhüter, der in der Saison 2013/14 für die Red Bulls in der russischen Juniorenliga (MHL) im Einsatz war. Ihm gegenüber bekam der gebürtige Salzburger Thomas Pfarrmaier bereits im ersten Drittel alle Hände voll zu tun, konnte sich aber jedes Mal behaupten.

In der 24. Spielminute fiel dann der erste Treffer, als der junge lettische Import Rudolfs Polcs im Powerplay das 1:0 für die Slowenen erzielte. Zan Jezovsek, letzte Saison noch für Laibach in der ICEHL aktiv, erhöhte noch im zweiten Drittel auf 2:0. Die Red Bulls versuchten den ersten Treffer zu erzielen, doch scheiterte man immer am Jesenice-Schlussmann. Richtig gefährlich konnte man aber weiter nicht werden.

Der Schlussabschnitt ging schließlich deutlich und klar an die Gastgeber, die mit drei weiteren Treffern auf 5:0 davonzogen. Ein Doppelschlag von Jezovsek und Pance in 122 Sekunden wies die Juniors in die Schranken und machte die Machtverhältnisse deutlich. Die Red Bulls versuchten weiter, die Torsperre zu durchbrechen, doch blieb man nach 60 Spielminuten torlos.

Alps Hockey League | Regular Season

HDD Jesenice – Red Bull Hockey Juniors 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)

Tore

1:0 | 23:57 | JES | Rudolfs Polcs (PP)

2:0 | 35:20 | JES | Zan Jezovsek

3:0 | 44:42 | JES | Zan Jezovsek

4:0 | 46:44 | JES | Eric Pance

5:0 | 51:09 | JES | Luka Ulamec