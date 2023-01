Zum Soccio-DebÃ¼t: Bullen und Indianer am Wochenende

Rostock. (PM Piranhas) Jetzt wird es langsam eng für die Rostock Piranhas. Ganze fünfzehn Spiele haben sie noch vor sich bis zum Ende der...

Rostock. (PM Piranhas) Jetzt wird es langsam eng für die Rostock Piranhas. Ganze fünfzehn Spiele haben sie noch vor sich bis zum Ende der Hauptrunde.

Ziel ist der Klassenerhalt und die Gegner des kommenden Wochenendes haben es in sich. Am Freitag geht es ab 20.00 Uhr auf heimischem Eis gegen den MEC Halle 04 Saale Bulls. Verloren die Rostocker im ersten Spiel der Hinrunde noch knapp ( 1:3 ), war das Ergebnis des zweiten Spiels schon deutlich ( 3:8 ). Die Hallenser stehen zur Zeit auf dem dritten Platz und werden alles daran setzen, den Heimvorteil für die Playoffs zu behaupten. Ein Blick in die Statistik zeigt eine Ursache für ihren Erfolg. Mit Dennis Schütt und Thomas Gauch stehen gleich zwei ihrer Verteidiger an der Spitze und Goalie Timo Herden ist der Zweitbeste der Liga. Der beste Verteidiger der Piranhas steht auf Platz 51. Allerdings muss der Gegner in dieser wichtigen Phase auf mehrere Leistungsträger verzichten. Lukas Valasek, Mathieu Tousignant und Vojtech Suchomer sind langzeitverletzt und Sergej Stas ist gesperrt. Am letzten Wochenende gab es einen Kantersieg über Krefeld und eine Niederlage gegen die Moskitos Essen. Also sind auch Bullen besiegbar.

Am Sonntag geht es nach Hannover, zum Eisstadion am Pferdeturm. Auch gegen die Hannover Indians konnte man in der Hinrunde nicht punkten. Die Indians stehen derzeit auf dem fünften Platz der Tabelle und verzeichnen zuletzt neun Siege in Folge. Mit Riku Tiainen verpflichteten sie vor einigen Tagen einen neuen Kontingentspieler und haben damit wieder vier Reihen zur Verfügung. Der Finne wechselt von der zweiten slowakischen Liga in die Hauptstadt Niedersachsens.

Für den neuen Headcoach, Leonard Soccio, der Piranhas ist das Spiel am Sonntag besonders interessant. Noch vor drei Wochen leitete er das Team der Hannover Indians. Nun ruhen alle Hoffnungen der Rostocker Fans auf dem gebürtigen Kanadier, der Potenzial in seinem neuen Team sieht. Immerhin steht der Piranha Keegan Dansereau auf Platz 3 der Scorerliste der Oberliga Nord. Anbully ist um 19.00 Uhr. Am Freitag heißt es aber erst einmal : Alle in die Halle und die Piranhas unterstützen.

