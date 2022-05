Yannick Wenzel â€“ ein KÃ¤mpfer bleibt LÃ¶we

Frankfurt. (PM Löwen) Der mannschaftsdienliche, schnelle Stürmer hat bei den Löwen Frankfurt einen Vertrag für die kommende Saison erhalten. Sportdirektor Franz-David Fritzmeier: „Wir freuen...

Frankfurt. (PM Löwen) Der mannschaftsdienliche, schnelle Stürmer hat bei den Löwen Frankfurt einen Vertrag für die kommende Saison erhalten.

Sportdirektor Franz-David Fritzmeier: „Wir freuen uns sehr, dass Yannick heiß darauf ist, die neue Herausforderung DEL gemeinsam mit uns in Angriff zu nehmen. Yannick hat Anfang letzter Saison bewusst den Schritt nochmal zurück in DEL2 gemacht, um sich weiterzuentwickeln und weiter zu reifen. Dies ist ihm in der Zusammenarbeit mit uns sehr gut gelungen und er hat es sich verdient jetzt mit uns zeigen zu können, dass er sich immer noch weiterentwickeln kann und sich zu einem stabilen vollwertigen DEL Spieler entwickeln kann.“

Yannick Wenzel: „Die letzte Saison war überragend mit dem Aufstieg als Krönung. Jetzt ist Frankfurt endlich wieder da wo der Club hingehört und ich bin sehr froh weiterhin ein Teil dieser Mannschaft zu sein. Ich freue mich auf viele weitere Spiele mit unseren genialen Fans im Rücken. Wir sehen uns zur neuen Saison in der DEL.“

Schüler-Bundeliga, DNL, DEL2 und Oberliga, das waren bis 2017/2018 die Rosenheimer Zeiten von Yannick Wenzel (23). Ab 2018/2019 stand der 185 cm große Stürmer im DEL2-Aufgebot der Bietigheim Steelers, in deren Jersey er 159 Spiele bestritt und mit denen er in der Saison 2020/2021 den Meistertitel holte – welcher für seinen damaligen Club den Aufstieg in die PENNY DEL bedeutete. Kurz vor dem Saisonbeginn 2021/2022 entschied sich der vielseitig einsetzbare Teamplayer dann jedoch für den Wechsel in die Mainmetropole zu den Löwen Frankfurt, um absehbar mehr Eiszeit und Verantwortung zu erhalten.

51 Hauptrundenbegegnungen sowie zwölf Playoff-Spiele später, in denen der bissige, schnelle Angreifer insgesamt 41 Scorerpunkte (16 Tore / 25 Assists) sammelte, befand er sich – dieses Mal mit seinem Löwen-Team – erneut ganz oben auf dem DEL2-Siegtertreppchen.

Nach dem Meisterschafts-Double sowie eine weitere Saison gereift, führt der Weg den Rechtsschützen mit einer Vertragsverlängerung bei den Löwen Frankfurt nun anscheinend doch in die PENNY DEL.