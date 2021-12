Wolfsburg: Urgestein Furchner macht weiter

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Grizzlys-Kapitän und Rekordspieler Sebastian Furchner hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag vorzeitig um eine weitere Spielzeit (bis 2023) verlängert. Aktuell steht...

Aktuell steht der 39 Jahre junge Stürmer bei 1.101 Partien in der PENNY DEL und belegt damit Rang zwei in der ewigen Bestenliste hinter Mirko Lüdemann (1.197 Spiele).

Er hat noch lange nicht genug: Kapitän Sebastian Furchner wird in seine 21. Saison in der höchsten deutschen Spielklasse gehen. Seine erste Spielzeit absolvierte „Furchi“ in der Saison 2002-2003 im Trikot der Kölner Haie. Seit der Saison 2008-2009 spielt der gebürtige Kaufbeurer für die Grizzlys.

In seiner Zeit als Wolfsburger holte er den DEB-Pokalsieg (2009) sowie insgesamt vier deutsche Vizemeisterschaften. In 1.101 Partien gelangen ihm 298 Tore und 310 Vorlagen. In der ewigen Bestenliste der Torschützen steht Furchner damit auf dem dritten Rang.

Im Anschluss an seine aktive Profilaufbahn wird „Furchi“ in die Geschäftsstelle der Grizzlys Wolfsburg wechseln.

„Es ehrt mich und macht mich sehr stolz, dass mir als Spieler weiterhin dieses große Vertrauen geschenkt wird. Meine Gespräche mit Charly und Mike waren sehr positiv. Beide haben mir das Gefühl gegeben, dass ich der Mannschaft ein weiteres Jahr auf und neben dem Eis helfen kann. Ich fühle mich körperlich sehr gut und komme jeden Tag gerne in die Eis Arena, um mit dem Team zu arbeiten. Dieses Gefühl ein weiteres Jahr erleben zu dürfen, macht mich sehr glücklich“, erklärt Sebastian Furchner.