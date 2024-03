WÃ¶lfe kÃ¤mpfen im Baden-WÃ¼rttemberg-Duell um das Viertelfinale!

Freiburg. (PM EHCF) Alle 52. Spieltage der Hauptrunde sind gespielt, die Playoffs stehen vor der Tür! Als Tabellenzehnter startet der EHC Freiburg am Mittwoch...

Als Tabellenzehnter startet der EHC Freiburg am Mittwoch mit einem Auswärtsspiel beim amtierenden Meister aus Ravensburg in den Kampf um das Playoff-Viertelfinale.

Der Modus: Die Pre-Playoffs werden in einer „Best-of-Three“-Serie gespielt. Dabei haben die Towerstars das Heimrecht. Das bedeutet, den Playoffauftakt gibt es am Mittwoch in Ravensburg, am Freitag geht es nach Freiburg und ein möglicherweise alles entscheidendes „Spiel 3“ würde am Sonntag ebenfalls bei den Ravensburg Towerstars stattfinden. Für den Verlierer der Serie ist die Saison beendet, der Gewinner zieht weiter in das Playoff-Viertelfinale – alles oder nichts!

Termine und Karten: Der Online-Vorverkauf für das Heimspiel am Freitag startet bereits heute Nacht um Mitternacht über den Reserix-Onlineshop. Ab morgen können auch an sämtlichen Reservix-Vorverkaufsstellen in Freiburg und dem Umland Karten für die beste Zeit des Jahres gekauft werden. Zudem hat die Geschäftsstelle an der Echte Helden Arena am Donnerstag von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Alle Dauerkarten behalten auch für die Endrunde ihre volle Gültigkeit. Schnellsein lohnt sich, Playoffs sind nur einmal im Jahr!

Spiel 1: Mi., 06. März in Ravensburg

Spiel 2: Fr., 08. März um 19:30 Uhr in Freiburg

Spiel 3: So., 10. März in Ravensburg (falls nötig)