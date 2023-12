Teddy-Bear-Toss in der Echte Helden Arena am 17.12.

Artikel anhören Freiburg. (PM EHCF) Diesen Sonntag (18:30 Uhr) im DEL2-Heimspiel gegen die Eisbären Regensburg ist es wieder so weit: Der beim EHC Freiburg...

Freiburg. (PM EHCF) Diesen Sonntag (18:30 Uhr) im DEL2-Heimspiel gegen die Eisbären Regensburg ist es wieder so weit: Der beim EHC Freiburg zur Tradition gewordene „Teddy-Bear-Toss“ findet statt und bietet allen Zuschauern ein echtes Spektakel auf und neben dem Eis!

Was ist der „Teddy-Bear-Toss“ und wie funktioniert er? Bei der allerersten Spielunterbrechung der Partie zwischen den Wölfen und den Eisbären aus Regensburg – egal ob Tor, Abseits, Icing oder Foul – haben alle Zuschauer die Möglichkeit, ihre mitgebrachten Kuscheltiere auf das Eis der Echte Helden Arena zu werfen. In der Vergangenheit folgen hierbei minutenlang tausende Stofftiere durch die Luft (5104 Stofftiere im Jahr 2022), was für einen mehr als spektakulären Anblick und einen echten Gänsehautmoment sorgte.

Wieso findet der „Teddy-Bear-Toss“ statt? Neben dem Event und dem Schauspiel an sich hat die Aktion vor allem einen gemeinnützigen Zweck. Gemeinsam mit unserem Partner der „Wäscheservice Rieger“ und dem „Luftfahrt ohne Grenzen e.V.“ werden die großen Mengen an Kuscheltieren eingesammelt, gezählt, gewaschen und schlussendlich gemeinsam mit anderen Hilfsgütern verteilt, um bei den zukünftigen Besitzern als flauschige Trostspender und Spielgefährte ein neues zu Hause zu finden.

Woher bekomme ich „Last Minute“ noch Kuscheltiere? Prinzipiell können alle Kuscheltiere, egal woher und egal wie groß oder klein für den „Teddy-Bear-Toss“ genutzt werden. Zusätzlich zu den von den Zuschauern bereits mitgebrachten Kuscheltiere, gibt es die Möglichkeit an zwei extra von „Luftfahrt ohne Grenzen e.V.“ eingerichteten Ständen eine Spende abzugeben und im Gegenzug einen Plüsch-Piloten-Teddy zu bekommen.

Wie kommt man an Tickets? Wer bei diesem einzigartigen Eishockeyspiel teilnehmen möchte, sollte unbedingt den Vorverkauf nutzen. Die Heimspiele um Weihnachten sind bereits traditionell gut besucht, dazu kommt diese spektakuläre Plüschtierspendenaktion. Tickets gibt es ab sofort im Reservix-Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen oder über die Geschäftsstelle in der Ensisheimerstraße.

