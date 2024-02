Winning Streak: Black Hawks bauen Siegesserie aus â€“ 7:4 Derbysieg gegen Deggendorf â€“ Ãœberzeugender 6:3 Erfolg in Peiting

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben ihren Fans wieder ein traumhaftes Wochenende beschert. Am Freitagabend konnten die Black Hawks vor 1.500...

Am Freitagabend konnten die Black Hawks vor 1.500 Zuschauern in der ausverkauften Eis-Arend das Derby gegen den Deggendorfer SC mit 7:4 gewinnen. Es wurde am Ende nicht das vom DSC angekündigte zweite Heimspiel am vergangenen Wochenende. Sowohl auf als auch abseits der Eisfläche dominierten die Black Hawks. In einem spannenden Spiel mit Derbycharakter ließen die Habichte insbesondere im letzten Drittel den Gästen keine Chance und trafen gleich fünfmal. „Wir haben zwei, drei taktische Änderungen vorgenommen und damit ist Deggendorf nicht klargekommen, weil meine Mannschaft diese 60 Minuten zu 1000 Prozent umsetzte“, verrät Trainer Thomas Vogl. Insbesondere die erste Reihe der Black Hawks bereitete den Deggendorfern Probleme: Arturs Sevcenko (drei Tore, zwei Assists), David Seidl (zwei Tore, zwei Assists) und Liam Blackburn (ein Tor, fünf Assists) waren an sechs der sieben erzielten Treffer direkt beteiligt. Nach dem Spiel feierten die Mannschaft und die Fans den Derbysieg lautstark und ausgiebig.

Nach dem Erfolg am Freitagabend im Derby ging es für die Habichte am Sonntag zum EC Peiting. Dort legten die Black Hawks vor 631 Zuschauern los wie die Feuerwehr. Innerhalb von zwölf Minuten erspielten sich die Dreiflüsse Städter eine 4:1 Führung. Und auch im Mitteldrittel legen die Habichte gleich zum 5:1 nach. Erst mehrere – nicht immer ganz nachvollziehbare – Strafzeiten brachten den EC Peiting zurück ins Spiel. Nach vierzig Minuten führten die Habichte allen Widrigkeiten zum Trotz mit 5:3. Im Schlussabschnitt legten die Habichte schnell zum 6:3 Endstand nach. Die Tore für die Passau Black Hawks erzielten David Seidl (zwei Tore/ drei Assists), Jan Hammerbauer, Liam Blackburn (ein Tor/ drei Assists) und Arturs Sevcenko (zwei Tore). Mit dem Auswärtserfolg beim EC Peiting sind die Habichte nun seit sechs Spielen ungeschlagen. Dazu hat die Mannschaft von Trainer Thomas Vogl eine beeindruckende Entwicklung genommen.

Durch die gleichzeitige Niederlage des EV Füssen haben sich die Habichte auf einen Pre-Playoff Rang vorgeschoben. Die Allgäuer haben allerdings ein Spiel weniger auf dem Konto als die Habichte. Am kommenden Wochenende stehen nun die zwei letzten Spiele der Hauptrunde auf dem Spielplan. Am Freitag reisen die Black Hawks zu den Tölzer Löwen. Sonntags ist Oberliga Süd Meister Weiden zu Gast in der Eis-Arena. Die Habichte wollen ihre Siegesserie weiter ausbauen und am Sonntag mit den Black Hawks Fans den Einzug in die Pre- Playoffs feiern.

Die Mannschaft würde sich über lautstarke Unterstützung sowohl beim Auswärtsspiel in Tölz als auch zum Heimspiel gegen Weiden freuen. Wie im Derby schon gesehen, kann der „6te-Mann“ am Ende den Unterschied machen.

