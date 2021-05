Wieviel Benzin hat das DEB-Team noch im Tank? – Stimmen zum Finnland-Spiel

Riga. (PM DEB/MK) Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der IIHF-Weltmeisterschaft 2021 ihre zweite Niederlage hinnehmen müssen. Gegen Finnland unterlag das Söderholm-Team knapp mit 1:2...

Riga. (PM DEB/MK) Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der IIHF-Weltmeisterschaft 2021 ihre zweite Niederlage hinnehmen müssen. Gegen Finnland unterlag das Söderholm-Team knapp mit 1:2 (0:1, 1:0, 0:1).

Zwei Spiele stehen nun in der Vorrunde noch aus. Am Montag gegen die USA und zum Abschluss am Dienstagabend gegen Lettland. Nachfolgend die Stimmen von Bundestrainer Söderholm, Andy Eder und Moritz Seider.

Weitere Stimmen zum Spiel

Bundestrainer Toni Söderholm: „Es war ein taktisches Spiel, beide Mannschaften hatten einige gute Momente. Ein so enges Spiel wird wie so oft durch Kleinigkeiten entschieden. Ich muss den Jungs ein Kompliment machen, wie geduldig sie geblieben sind. Finnland hat nicht viel zugelassen, man muss mit viel Tempo und Schwung kommen, um die Defensive zu brechen und da hat ein Tick gefehlt. Alle Mannschaften werden jetzt etwas müde und dann ist es auch eine Kopfsache. Die neuen Spieler haben genau die Energie und die frischen Beine reingebracht, worauf wir gehofft haben.“

Verteidiger Leon Gawanke: „Wir haben trotz der Niederlage ein gutes Spiel abgeliefert und hätten sicher einen Punkt verdient. Es war heute nicht leicht, gegen die Finnen durchzukommen, die ein sehr passives Forechecking gespielt haben und gefährlich bei den Breakouts waren. Wir hatten es daher nicht einfach, die Scheibe zum Tor zu bringen. Jetzt haben wir noch zwei Spiele, in denen wir alles geben werden.“

Stürmer John Peterka: „Wir haben versucht, uns in der Offensive freizuspielen, aber die Finnen haben das clever verteidigt. Auch wenn unsere Verteidiger von der blauen Linie geschossen haben, ist selten ein Schuss durchgekommen. Die Intensität, die wir ins Spiel gebracht haben, war sehr gut. Das können wir für die nächsten beiden Spiele mitnehmen.“