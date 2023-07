„Wie von einem Blitz aus heiterem Himmel getroffen“ – Headcoach Kevin Constantine bleibt trotz eines Dreijahresvertrag in Nordamerika

Fehérvár. (PM AV19) Anfang Juli ist alles andere als ein optimaler Zeitpunkt, um einen neuen Trainer einzustellen. Die Verantwortlichen von Fehérvár AV19 aus der...

Fehérvár. (PM AV19) Anfang Juli ist alles andere als ein optimaler Zeitpunkt, um einen neuen Trainer einzustellen.

Die Verantwortlichen von Fehérvár AV19 aus der internationalen IceHockey League sehen das sicherlich genauso.

Ihr erfahrener Headcoach Kevin Constantine (64), der den Sommer zu Hause in den USA verbringt, hat zunächst telefonisch und dann schriftlich gegenüber der Vereinsführung mitgeteilt, dass er trotz seines zuvor abgeschlossenen gültigen Vertrags die Leitung der Mannschaft nicht übernehmen wird.

Viktor Szélig, General Manager bei Fehérvár AV19, drückte neben seiner Wertschätzung für die gemeinsame Arbeit der vergangenen Jahre auch seine Enttäuschung aus: „Zunächst möchten wir uns bei Kevin für das bedanken, was er für unser Team geleistet hat, da wir mit ihm das beste Ergebnis unseres Auftritts in der österreichischen Liga erzielt haben. Er hat diese Entscheidung unabhängig von uns getroffen. Wir akzeptieren seine Entscheidung, seine Gründe sind vielleicht sogar menschlich nachvollziehbar, aber ich bin enttäuscht, weil wir seinem Wunsch nachgekommen waren und die Laufzeit seines Vertrags auf drei Jahre festgelegt haben. Nun aber steigt er aus. Der Zeitpunkt könnte nicht unglücklicher sein. So habe ich mir das Ende einer besonders freundschaftlichen Beziehung nicht vorgestellt. Seine Entscheidung traf uns völlig unvorbereitet, da wir mit einem fertigen Produkt, mit einem Programm, das wir zusammengestellt haben, am Beginn der nächsten Saison stehen und gemeinsam an den Plänen gearbeitet haben. Ich muss auch sagen, dass dies keinen Einfluss auf die Vorbereitung hat, Das Programm stand bisher unter der Leitung von Assistenztrainer Dávid Kiss und wird dies auch weiterhin tun. Im Sport kann es immer wieder zu unerwarteten Situationen kommen, die gelöst werden müssen. Ich bin mir sicher, dass wir für die nächste Saison eine Lösung nach dem besten Szenario finden werden.“

Pál Péter Gál, der Präsident von Fehérvár AV19 SC, sprach über die rechtlichen Hintergründe des Abgangs des Cheftrainers sowie die Möglichkeiten der Vereine: „Absolut unerwartet, ich könnte sogar klischeehaft sagen, dass Kevins Ankündigung uns wie ein Blitz aus heiterem Himmel getroffen hat. Als Vereinsmanager habe ich bereits gelernt, dass einem in der Welt des Sports jedes unerwartete Ereignis passieren kann, aber dieses hier – denke ich – zählt als Podiumsplatz dazu. Es ist bedauerlich, dass dies einer Profimannschaft einige Wochen vor Beginn des gemeinsamen Trainings passieren kann, und es ist noch entmutigender, dass ein europäischer Verein in der Praxis nur sehr wenige Instrumente zur Verfügung hat, um mit solchen Fällen umzugehen. Insbesondere, wenn alle unsere vertraglichen Verpflichtungen pünktlich erfüllt worden sind. Ich verstehe, dass seine Entscheidung nicht aus solchen Gründen getroffen wurde, aber ich denke immer noch, dass er unseren Verein im Stich gelassen hat. Natürlich blicke ich mit Anerkennung und Dank auf unseren historischen Erfolg mit ihm zurück. Gleichzeitig ist dieser Schritt von ihm eine große Enttäuschung für mich. Unabhängig davon bin ich mir sicher, dass wir mit der professionellen Vereinsführung zeitnah eine angemessene Lösung für die Situation finden werden und selbstverständlich werden wir uns auch mit dem Anwalt des Vereins über mögliche rechtliche Schritte beraten.“

Das AV19-Team von Hydro Fehérvár wird voraussichtlich am 14. August mit dem gemeinsamen Eistraining beginnen.

Kevin Constantine hat sich unterdessen den Wenatches Wild aus der Western Hockey League angeschlossen.

