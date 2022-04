Wie Luxemburger Spieler ein legales und seriöses Online Casino finden

Anzeige Die Auswahl im Internet an Online Casinos ist zwar riesengroß, aber nicht alle haben ein sicheres Spielumfeld und sind gültig lizenziert. Online Casinos...

Die Auswahl im Internet an Online Casinos ist zwar riesengroß, aber nicht alle haben ein sicheres Spielumfeld und sind gültig lizenziert.

Online Casinos haben viele Vorteile wie beispielsweise die große Auswahl an Casinospielen, die man in keinem landbasierten Spielcasino oder in einer Spielhalle vorfinden kann. Hier lassen sich hunderte, ja tausende verschiedenste Spielautomaten aller Couleur, Tisch- und Kartenspiele finden. Ein weiterer Vorteil unter vielen anderen ist auch, dass man bequem von zuhause aus spielen und zocken kann. Der beste Vorteil allerdings ist der Online Casino Bonus, von dem neue Spieler auf einem Glücksspielportal profitieren können, der den Spielspaß verlängert und vor allem das finanzielle Budget vergrößert.

Spieler aus Luxemburg müssen keine Angst haben, dass sie strafrechtlich verfolgt werden, wenn sie online auf einer Glücksspielplattform spielen. Denn innerhalb der Europäischen Union gilt Dienstleistungsfreiheit. Das bedeutet, dass jedes EU-lizenzierte Online Casino Glücksspiele – auch in Luxemburg – anbieten darf.

Wichtig für ein bestes legales Online Casino ist eine gültige Glücksspiellizenz aus einem EU-Mitgliedsstaat.

Warum eine gültige EU-Lizenz so wichtig ist: Sie schafft Vertrauen, gibt Sicherheit, und verhindert Betrug. Ebenso wichtig ist die Tatsache, dass Spieler bei Auszahlungsschwierigkeiten und Problemen mit einem Anbieter das EU-Recht in Anspruch nehmen können.

Außerdem kann sich jeder Spieler sicher sein, dass die Regulierungsbehörde des lizenzierenden EU-Staates das Online Casino in regelmäßigen Abständen die Software auf Fairness überprüft.

Seriöse Online Casinos und ihre EU-Lizenz

In vielen Staaten innerhalb von Europa sind zwar Glücksspiele erlaubt, aber hier wird der Markt auch streng reguliert, und zwar von folgenden örtlichen Behörden:

Malta – Malta Gaming Authority (MGA)

Gibraltar – Gibraltar Betting and Gaming Association (GBGA)

Großbritannien – UK Gambling Commission

Alderney – Gambling Control Commission

Curacao (gehört zur EU – niederländische Antillen) – Gaming Licensing

In Online Casinos, die mit einer Lizenz aus den oben genannten Ländern ausgestattet sind, kann man ohne Bedenken und legal echtes Geld einsetzen und echtes Geld gewinnen. Ob der Anbieter eine gültige Lizenz hat, kann man auf der Webseite des Anbieters nachsehen, denn hier muss die Lizenznummer sowie die Regulierungsbehörde veröffentlicht sein.

Die amtlichen Behörden vor Ort kontrollieren die Anbieter regelmäßig auch auf die Einhaltung der erteilten Auflagen und stellen so sicher, dass es sich um einen sicheren, fairen und seriösen Anbieter handelt.

Was macht ein gutes Online Casino für Spieler aus Luxemburg aus?

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Online Casinos sehr stark gewachsen. Manchmal sind hinter den verschiedenen Marken identische Casinobetreiber, was die Auswahl erschwert und Anfänger und Einsteiger bei der Suche schnell den Überblick verlieren können. Aber anhand folgender Kriterien ist die Qualität eines seriösen Online Casinos schnell erkennbar:

Spiele Portfolio

Sehr wichtiges Kriterium, denn Vielfalt hilft gegen Langeweile. Viele Anbieter haben sich beispielsweise auf Slots spezialisiert, andere auf Pokerräume, Rubbellose oder Roulette, Baccarat und BlackJack. Aber es gibt hunderte von echten Glücksspiel Allroundern, die ein bunt gemischtes Spiele Portfolio sowie spannende Live Casinos mit echten Live Dealern anbieten.

Transparente AGBs

Jeder Anbieter hat seine eigenen Geschäftsbedingungen, die sich jeder neue Spieler sorgfältig anschauen und kennen sollte. Denn hier steht auch, was der Anbieter bei regelwidrigem Spielverhalten unternimmt – beispielsweise, wenn es um die Erfüllung der Umsatzbedingungen geht.

Live Casino

In einem Live Casino dürfen sich die Spieler fast wie im „richtigen” landbasierten Spielcasino fühlen. Die Spiele mit den Live Dealern an echten Casinotischen werden via Live Stream übertragen und erzeugen so eine realistische Casinoatmosphäre.

Live Dealer leiten die Spiele in Echtzeit, sie teilen Karten aus und werfen die Kugel in den Roulettekessel. Sie kommentieren in Echtzeit das Spielgeschehen und man hat die Möglichkeit, mit ihnen und Spielern zu interagieren, kann Informationen austauschen oder eine Unterhaltung führen.

Kundensupport

Auch der Kundensupport ist in Online Casinos ein wichtiger Baustein für seriöse Anbieter. Live Chat, eine Telefon Hotline und E-Mail Formulare sollten auf jeden Fall vorhanden sein, um Mitarbeiter bei Problemen kontaktieren zu können.

Faire Bonusbedingungen

Mit attraktiven Bonusangeboten machen Online Casinos auf sich aufmerksam. Wer nicht enttäuscht werden möchte, sollte einen genauen Blick auf die Bonusbedingungen werfen. Im optimalen Fall sollten diese einfach zu erfüllen und transparent dargestellt sein. Wichtig dabei sind die Umsatzanforderung (Rollover), das Zeitfenster und die Umsetzungsmultiplier.

Zahlungsoptionen

Sehr wichtig für die Gewinnauszahlungen sind die Zahlungsoptionen. Dieses Portfolio sollte alle gängigen und beliebten Zahlungswege beinhalten und Transaktionen sollten gebührenfrei sein. Auszahlungen dürfen nicht länger als zwei Tage dauern.

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe

Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung“.

Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!

