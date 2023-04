Wichtige StÃ¼tzen bleiben bei den Lakers

Rapperswil. (PM Lakers) Die Lakers verlängern mit ihren beiden ausländischen Stürmern Nicklas Jensen und Jordan Schroeder vorzeitig bis 2025. Headcoach Stefan Hedlund und Sportchef...

Rapperswil. (PM Lakers) Die Lakers verlängern mit ihren beiden ausländischen Stürmern Nicklas Jensen und Jordan Schroeder vorzeitig bis 2025. Headcoach Stefan Hedlund und Sportchef Janick Steinmann binden sich gar bis 2026.

Die SCRJ Lakers setzen klar auf Kontinuität bei den Schlüsselpositionen im sportlichen Bereich. Coach Stefan Hedlund und Sportchef Janick Steinmann möchten den eingeschlagenen Weg gerne fortsetzen und haben sich deshalb entschieden, ihre Verträge vorzeitig bis zum Ende der Saison 2025/26 zu verlängern. Damit setzen die Beiden ein klares Bekenntnis zur Philosophie des SCRJ.

Stefan Hedlund zur Verlängerung seines Vertrags: “Die Lakers mit ihren fantastischen Fans liegen mir am Herzen, deshalb habe ich hier einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Zusammen mit meiner Familie bin ich sehr dankbar für das Vertrauen und die Art und Weise, wie die Lakers uns behandeln. Wir haben uns als Organisation auf einem hohen Niveau etabliert. Nun wollen wir versuchen, ein noch besseres Team zu werden, indem wir weiterhin an jedem einzelnen Tag hart arbeiten.»

Auch Sportchef Janick Steinmann freut sich, dass die Führungscrew im sportlichen Bereich zusammenbleibt: «Dass ein ausgewiesener Fachmann wie Stefan Hedlund sich langfristig an uns bindet, ist ein ganz starkes Zeichen für die Lakers und die Entwicklung, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Es bleibt eine Herausforderung, auch in den kommenden Jahren weitere Schritte vorwärts zu machen. Aber ich stelle mich dieser Herausforderung zusammen mit dem ganzen Staff sehr gerne. Ausserdem hoffe ich, dass wir bald die nötige Infrastruktur erhalten, um weitere Sponsoren und noch mehr Zuschauer für den Klub begeistern zu können. Dies brauchen wir, um den Klub auf ein noch solideres Fundament mit erhöhten Erfolgschancen zu heben.»

Jensen und Schroeder verlängern

Erfreuliche Neuigkeiten gibt es auch zu einzelnen Spielern. So haben sowohl Nicklas Jensen als auch Jordan Schroeder ihre Verträge vorzeitig um ein Jahr bis Ende der Saison 2024/25 verlängert.

Nicklas Jensen hatte in der abgelaufenen Saison grosses Pech: Nach nur gerade 12 Spielen verletzte er sich so schwer an der Schulter, dass er bis zum Ende der Saison nicht mehr zurückkehrte. Der 30-jährige Stürmer befindet sich aber seit längerem wieder im Training und hofft auf eine Teilnahme mit der dänischen Nationalmannschaft an der kommenden WM.

Auch Schroeder blieb nicht vom Verletzungspech verschont. Der 32-jährige Center fiel 11 Spiele vor Ende der Regular Season aus und kehrte erst im fünften Spiel der Playoffs zurück. Der US-Amerikaner war im letzten Sommer zusammen mit Nicklas Jensen von Jokerit Helsinki mit einem Zweijahresvertrag zu den Lakers gestossen. Nun bleiben also beide ausländischen Stürmer zumindest bis 2025 bei den Lakers. Janick Steinmann zu den beiden Imports: «Beide sind absolute Schlüsselspieler und top motiviert, in den nächsten beiden Jahren alles für die Lakers zu geben.»

Kern des Teams bleibt, Taibel kommt

Der Kern der Mannschaft bleibt damit auch in der kommenden Saison zusammen. In den vergangenen Monaten konnten bereits die Verträge mit Emil Djuse (bis 2025), Roman Cervenka (2024), Nathan Vouardoux (2025), Inaki Baragano (2024 mit Option auf ein weiteres Jahr), Yannick-Lennart Albrecht (2026), Nico Dünner (2027), Tyler Moy (2024), Sandro Forrer (2024), Dominic Lammer (2026), und Robin Meyer (2025) verlängert werden.

Die Lakers können ausserdem die Rückkehr eines Spielers vermelden. Jonas Taibel hat sich nach zwei Jahren in der besten kanadischen Juniorenliga QMJHL bei den Moncton Wildcats entschieden, in die Schweiz zurückzukommen. Der U20-Nationalmannschafts-Stürmer kam mit 13 Jahren in die Lakers-Organisation. Im Alter von 16 Jahren bestritt er bereits sein erstes NL-Spiel. Nun hat der 18-jährige schweizerisch-österreichische Doppelbürger bei den Lakers einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

