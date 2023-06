„Wenn er auf dem Eis ist, steht er für Einsatz, Willen und Leidenschaft.“ – „Dietzi“ bleibt in Ravensburg

Ravensburg. (PM Towerstars) Schritt für Schritt ergänzt sich der Kader der Ravensburg Towerstars für die DEL2 Saison 2023/24. Inzwischen hat auch Stürmer Fabian Dietz...

Ravensburg. (PM Towerstars) Schritt für Schritt ergänzt sich der Kader der Ravensburg Towerstars für die DEL2 Saison 2023/24.

Inzwischen hat auch Stürmer Fabian Dietz seinen Vertrag verlängert und wird damit in seine dritte Saison in Oberschwaben gehen.

Fabian Dietz stand vor seinem Wechsel nach Ravensburg bei den Eisbären Berlin unter Vertrag, wo er neben seinen 71 DEL-Einsätzen auch per Förderlizenz für die Lausitzer Füchse in der DEL2 zum Einsatz kam. Im Towerstars Team fühlte er sich sowohl in der vergangenen Vizemeister-Saison 2022/2023 (19 Tore/18 Assists), als auch in der jetzt abgelaufenen Saison sehr wohl in seiner Rolle. Größtenteils an der Seite der Kontingentspieler stand er in den Top-Reihen der Towerstars für stets harten Einsatz in den unangenehmen Zonen auf dem Eis und gutem Auge für Torsituationen. Bis zu seinem Ausscheiden am 15. März war Fabian Dietz mit 15 Treffern nicht von ungefähr bester deutscher Torschütze im Team, weitere 15 Tore hatte er den Kollegen aufgelegt. Leider schlug ausgerechnet im ersten Playoff-Viertelfinalspiel am 15. März gegen Landshut das Verletzungspech zu und die Saison war nach einem Check für den gebürtigen Weilheimer beendet.

Nach der erfolgreichen Behandlung der Verletzung arbeitet der 24-Jährige bei den inzwischen laufenden Reha-Maßnahmen hart dafür, rechtzeitig bis zum Start der Vorbereitung am 7. August bereit für den Re-Start zu sein. „Dass ich auch in der kommenden Saison wieder vor den Towerstars Fans spielen werde, freut mich riesig“, sagt Fabian Dietz zu seiner Vertragsverlängerung und ergänzt: „Ich kann es kaum erwarten, wenn es nach der Sommerpause endlich wieder losgeht.

Towerstars Geschäftsführer Sport Daniel Heinrizi sagt zur Weiterverpflichtung des Stürmers: „Wir freuen uns, dass Dietzi auch in der nächsten Saison für uns spielt. Wenn er auf dem Eis ist, steht er für Einsatz, Willen und Leidenschaft. Er ist ein junger deutscher Stürmer, der noch mehr Potenzial in sich hat. Er weiß, wo das Tor steht und ist auch im Powerplay ein wichtiger Faktor.”

