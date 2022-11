Warum wÃ¤hlen Schweizer Spieler auslÃ¤ndische Online Casinos

Anzeige Viele Schweizer spielen nicht nur in den Schweizer Casinos. Die Gründe dafür sind zwar unterschiedlich, aber aus Sicht der Spieler berechtigt. Einschränkungen...

Viele Schweizer spielen nicht nur in den Schweizer Casinos. Die Gründe dafür sind zwar unterschiedlich, aber aus Sicht der Spieler berechtigt. Einschränkungen und Begrenzungen in den Schweizer Online Casinos bewegen die Spieler dazu, ausländische Online Casinos aufzusuchen, um Ihr Online Glücksspiel genießen zu können. Was diese Gründe sind, viele wichtige Zusatzinformationen finden Sie in unserem Beitrag. Außerdem lesen Sie in diesem Beitrag Informationen zu diesen Überschriften:

Ist es in der Schweiz legal in einem Online Casino zu spielen?

Seit dem Jahre 2019 ist es in der Schweiz nun legal in einem Online Casino zu spielen. Das neue Glücksspielgesetz ermöglicht der Spielbankenkommission die Vergabe von Konzessionen für das Online Glücksspiel. Die Auflagen und Regeln sind in der Schweiz sehr streng und werden ständig durch die eidgenössischen Spielbankenkommission ESBKüberwacht. Die ESBK vergibt die Lizenzierung und die Konzession für die Casinos in der Schweiz. Nur mit einer Konzessionserweiterung dürfen Schweizer Casinos das Online Spiele anbieten.

Da die Auflagen aber sehr streng gehalten sind, nehmen nicht alle Casinos in der Schweiz die Erweiterung der Konzession in kauf und halten sich vom Online Markt fern. Das grenzt wiederum das Angebot an Spielen und Möglichkeiten im Online Spiel ein. Deshalb gehen viele Schweizer auf die Suche nach Online Casinos aus dem Ausland und finden dort das gewünschte Spiel. Gerade bei Anbietern aus dem Ausland sollten Sie mindestens doppelt so vorsichtig sein als bei den Schweizer Anbietern. Denn die Gefahr von Betrug ist hierbei sehr groß und kann im Ernstfall meist nicht mehr nachverfolgt werden. Aus diesem Grund empfehlen wir den Spielerinnen und Spielern dringend, Informationen aus vertrauenswürdigen Quellen einzuholen. Informationen zur Auswahl der besten Casinos finden Sie auch auf Parku.ch Führer für ausländische Casinos. Diese Webseite enthält die umfassendsten Informationen über Casinos und enthält Meinungen der Experten.

Wie wählen die Anwender ausländische Online Casinos Schweiz aus?

Um ausländische online Casinos Schweiz als seriös bezeichnen zu können, müssen ein paar unterschiedliche Faktoren geprüft werden. Nehmen Sie als Spieler diese Hinweise bitte sehr genau, denn es gibt auch in dieser Branche viele schwarze Schafe, die auf reinen Betrug aus sind. Prüfen Sie unter anderem diese Punkte:

Die Herkunft des Casinos – Da in jedem Land andere Gesetze gelten ist es wichtig zu wissen aus welchem Land dieses Casino oder die Marke stammen. So kann auch überprüft werden, ob es den Vorschriften des Herkunftslandes entspricht. Diese Informationen finden Sie auf der Seite des Casinos unter der Rubrik „Über Uns“ oder im „Impressum“.

Vorhandene Lizenzierung – Ein Online Casino Ausland muss auch eine gültige Lizenz aufweisen. Prüfen Sie, ob eine solche vorhanden ist und für welches Land sie gültig ist. Ein Casino mit europäischer Lizenz kann dabei bevorzugt werden. Die Lizenz muss auf der Seite des Casinos ersichtlich sein. Prüfen Sie deshalb vor der Anmeldung genau, ob eine gültige Lizenz angegeben ist.

Die Verschlüsselung – Gerade bei den Casinos aus dem Ausland sollten Sie unbedingt auch auf eine sichere Verschlüsselung Ihrer Daten achten. Die Verschlüsselungsmethode wird auf der Seite mit einem Logo oder Emblem nachgewiesen. Wenn dieses nicht vorhanden ist, sollten Sie sich von diesem Casino fernhalten. Die Verschlüsselung dient zur Sicherheit Ihrer persönlichen Daten und Ihre Zahlungsinformationen wie zum Beispiel Bankverbindung oder Kreditkartennummer.

Identitätskontrolle der Spieler – Bei allen seriösen Casinos ist es notwendig, dass sich die Spieler identifizieren. Sollte ein Casino dies nicht für notwendig halten, so sollten Sie von diesem Online Casino Ausland fern halten. Dies ist ein absolut wichtiges Kriterium für den Spieler- und Jugendschutz. Casinos, die eine solche Identitätskontrolle nicht durchführen, können keines Falls sicher und seriös sein.

Das Wichtigste ist, eine europäische Lizenz zu haben

Die wichtigste Frage bei den Online Casino Ausland, welche die Schweizer Spieler beschäftigt, ist die Sicherheit. Dabei müssen Sie unbedingt darauf achten, dass das ausländische online Casino eine europäische Lizenzierung vorweisen kann. Diese Casinos sind in Europa zugelassen und gelten auch als sicher. Sie unterliegen aber nicht dem Schweizer Geldspielgesetz.

MGA Lizenz

Am besten bekannt unter den Online Casino Ausland sind MGA Lizenzen. Sie wird von vielen Anbieter gerne genutzt und bietet auch reichliche Sicherheiten. MGA steht als Abkürzung für Malta Gaming Authority. Auch viele Schweizer Spieler greifen gerne bei Casino mit ausländischer Lizenz auf die von MGA zu. Bei einem Anbieter mit einer MGA Lizenz können Sie von einem hohen Sicherheitsstandard und Spielerschutz ausgehen. Sie werden von deren Aufsichtsbehörde eingehend überwacht.

Curacao Lizenz

Online Spielbanken mit einer Lizenz aus Curacao sind ebenfalls sehr sicher. Sie bieten eine große Anzahl an Online Geldspiele und sind im Vergleich zu einer Lizenz in der Schweiz viel flexibler. Viele Schweizer, die einmal Erfahrungen mit einem solchen Casino Anbieter gemacht haben, spielen nicht mehr in einem der Casinos in der Schweiz. Auch sind die Spielangebote sehr reichhaltig.

Gibraltar Lizenz

Casinos aus dem Ausland mit einer Lizenz aus Gibraltar gelten als welche der sichersten Online Casinos. Die Auflagen des örtlichen Geldspielgesetzes sind auch sehr streng und es erfolgt auch eine genaue Überwachung. Zudem ist die Spielauswahl bei diesen online Spielbanken mit einer solchen Lizenz auch sehr groß und sorgt für genügend Spielspaß. Für die Liebhaber der online Glücksspiele ist diese Lizenz sicherlich sehr gut.

Was sind die Vorteile eines ausländischen Online Casinos

Schweizer Spieler suchen in Bezug auf Dauer und Einsatz den uneingeschränkten Spielspaß. Dies ist aber bei Anbieter mit einer Schweizer Lizenz aufgrund des Geldspielgesetz nicht möglich. Das Glücksspiel ist in verschiedenen Ländern unterschiedlich geregelt und bietet in vielen Ländern, insbesondere außerhalb Europas, mehr Freiheiten. Die Vorteile von ausländische Online Casinos sind:

Größeres Spielangebot

Höhere und attraktivere Bonus-Angebote

Bekannte und renommierte Spieleentwickler

Hohe Gewinnchancen

Beste Slots

FAZIT – ist es einen Versuch wert?

Wir können für Schweizer Spieler das online Casino spielen in einem ausländischen Casino grundlegend empfehlen. Wie bereits erwähnt sollten, Sie genaustens prüfen, ob die erforderlichen Lizenzen vorhanden sind. Zudem sollte das Casino auch über die erforderliche Identifizierung und Verschlüsselung der Daten verfügen. Wenn Sie in einem sicheren ausländische Online Casino spielen, dann ist es auf jeden Fall einen Versuch wert.

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe

Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung“.

Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!