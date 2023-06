„Während meiner Zeit in der AHL habe ich immer mehr bemerkt, wie sehr mir die Stimmung in den verschiedenen DEL-Arenen fehlt“ – Kai Wissmann kehrt zu den Eisbären zurück

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben WM-Silbermedaillengewinner Kai Wissmann unter Vertrag genommen. Der 26-Jährige wechselt aus der Organisation der Boston Bruins in die...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben WM-Silbermedaillengewinner Kai Wissmann unter Vertrag genommen.

Der 26-Jährige wechselt aus der Organisation der Boston Bruins in die deutsche Bundeshauptstadt. Der Verteidiger spielte bereits von 2014 bis 2022 für den Hauptstadtclub in der DEL und wurde mit den Eisbären zweimal Deutscher Meister. Der Vizeweltmeister hat einen langfristigen Vertrag in Berlin unterschrieben und wird wieder die Rückennummer 6 tragen.

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer erklärt: „Wir sind froh, dass sich Kai für die Rückkehr zu den Eisbären entschieden hat. Der Kontakt mit Kai ist im vergangenen Jahr nie abgerissen. Er gehört zu den deutschen Top-Verteidigern, das hat er auch bei WM bewiesen. Daher sind wir froh, ihn wieder in unserer Mannschaft zu haben.“

Wissmann wechselte im Alter von 15 Jahren aus Schwenningen nach Berlin. Über den Nachwuchs der Eisbären Juniors spielte sich der Defensivspieler in die Profimannschaft des Hauptstadtclubs und debütierte im Oktober 2014 in der Deutschen Eishockey Liga. In acht DEL-Saisons lief der Rechtsschütze für die Eisbären in insgesamt 341 Partien auf, in denen er 87 Scorerpunkte (7 Tore, 80 Assists) sammelte. Nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft in den Jahren 2021 und 2022 wechselte Wissmann nach Nordamerika zu den Boston Bruins. Für Bostons Farmteam, die Providence Bruins, absolvierte der 1,94 Meter große und 94 Kilogramm schwere Defensivspieler in der kürzlich abgelaufenen Saison 31 Partien (ein Tor, acht Assists) in der American Hockey League (AHL). Bei der diesjährigen Weltmeisterschaft steuerte er neun Scorerpunkte (ein Treffer, acht Vorlagen) zum Gewinn der Silbermedaille bei. Zudem wurde der Verteidiger als einer der drei besten Spieler des DEB-Teams ausgezeichnet.

„Während meiner Zeit in der AHL habe ich immer mehr bemerkt, wie sehr mir die Stimmung in den verschiedenen DEL-Arenen fehlt. Ganz besonders bei unseren Heimspielen in der Mercedes-Benz Arena. Ich freue mich schon sehr darauf, wieder die ganze Arena unser Eisbärenlied singen zu hören, bevor wir durch den Eisbärenkopf einlaufen. Wenn ich daran denke, bin ich jetzt schon wieder motiviert für die kommende Saison. Es fühlt sich für mich an, wie heimzukommen. Berlin ist eine großartige Stadt“, blickt Kai Wissmann voller Vorfreude auf die anstehende Spielzeit bei den Eisbären.

Für die Spielzeit 2023/24 haben die Eisbären Berlin aktuell 26 Spieler unter Vertrag. Derzeit hat der Hauptstadtclub acht Ausländerlizenzen vergeben und noch drei weitere zur Verfügung. Von insgesamt elf Lizenzinhabern dürfen pro Spiel neun zeitgleich auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt und somit bei PENNY DEL Pflichtspielen eingesetzt werden.

Der derzeitige Eisbären-Kader für die Saison 2023/24

Tor: Jonas Stettmer, Nikita QuappRayan Bettahar, Morgan Ellis, Kai Wissmann, Marco Nowak, Eric Mik, Ben Finkelstein, Jonas Müller, Korbinian Geibel, Julian Melchiori, Norwin PanochaTy Ronning, Lean Bergmann, Manuel Wiederer, Tobias Eder, Blaine Byron, Patrice Cormier, Yannick Veilleux, Eric Hördler, Michael Bartuli, Maximilian Heim, Zach Boychuk, Marcel Noebels, Leo Pföderl, Frederik Tiffels

