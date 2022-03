Virtuelle DatenrÃ¤ume fÃ¼r Due Diligence

Anzeige Da die Nutzung eines virtuellen Datenraums immer beliebter wird, erhalten autorisierte Benutzer Zugriff auf Informationen, die elektronisch auf einem Server gespeichert sind. Die...

Da die Nutzung eines virtuellen Datenraums immer beliebter wird, erhalten autorisierte Benutzer Zugriff auf Informationen, die elektronisch auf einem Server gespeichert sind.

Die meisten Rechtsdaten sind sensibel und benötigen daher hohe Sicherheit. Daher konzentrieren sich Unternehmen auf den sicheren Datenaustausch und verbessern dadurch ihre Dienste und Software während der Geschäftstransaktionen.

Der zunehmende Datenverkehr in wichtigen Datenverwaltungseinrichtungen wie Rechenzentren, die nicht für die Durchführung sicherer Transaktionen ausgelegt sind, ist ein wichtiger Faktor, der die Nachfrage nach VDRs antreibt.

In den letzten Jahren ist der Markt der Anbieter von https://datenraume.de/ erheblich gewachsen, da er von verschiedenen Unternehmen als wichtiges Instrument eingeführt wurde, zusammen mit der wachsenden Nachfrage nach Risikomanagement, dem Bedarf an geistigem Eigentum und der Zunahme von Geschäftsdaten, die sich aus Geschäftstransaktionen ergeben, wodurch die Nachfrage und der Bedarf an VDR geschürt werden.

Datenraum Due Diligence

Aus geschäftlicher Sicht ist Due Diligence die Recherche und Analyse eines Unternehmens oder einer Organisation, die zur Vorbereitung einer Geschäftstransaktion durchgeführt wird, beispielsweise kann eine juristische Person ein Unternehmen auf seine Vermögenswerte hin bewerten und eine entsprechende Kaufentscheidung treffen. Dies kann zwischen Unternehmen oder zwischen Abteilungen oder Tochtergesellschaften sein. Ein virtueller Datenraum für eine Due-Diligence-Lösung ist die ideale Wahl.

Virtuelle Datenraum-Software für Due-Diligence-Lösungen eignet sich gut für Anwendungen in den folgenden Bereichen:

Mitarbeiter/Management

Anlagenmanagement

Technologie/geistiges Eigentum

Verwaltung

Gesetzlich

Kunde/Vertrieb

Finanzsektor

Humanressourcen

VDR sichert Inhalte mit 256-Bit-Verschlüsselung auf Bankebene, sodass Daten mit sicherer SSL-Verschlüsselung übertragen werden können. Bisher war es für Unternehmen aufgrund der offensichtlichen Risiken für die Datensicherheit und -integrität unmöglich, Transaktionen außerhalb des Eigentums zu tätigen. Heute ist der gesamte virtuelle Datenraum für den Due-Diligence-Prozess vollständig in die sichere Cloud umgezogen. Mit VDR können Teams sicher auf Inhalte zugreifen, ohne einen Ort physisch besuchen zu müssen.

Sicherer Datenraum

Sicherheit ist mehr als nur das Verhindern unbefugten Zugriffs. Unternehmen müssen auch sicherstellen, dass alles, was sie sich ansehen, über die richtigen Kanäle kommt. Um dies zu gewährleisten, können Sie wichtige Dokumente zur Genehmigung einrichten. Es kann eine Folge von Hierarchien oder alle auf einmal sein. Dadurch wird sichergestellt, dass die Dateien erst nach dem Passieren der entsprechenden Genehmigungen an die anderen Parteien gelangen. Sie können auch eine Passwortrichtlinie Ihrer Wahl anwenden, um eine weitere Sicherheitsebene hinzuzufügen.

Wenn ein Unternehmen die Möglichkeit hat, die Vermögenswerte eines anderen Unternehmens zu erwerben, ist der Prozess mehr als nur dies in einer sicheren Umgebung zu tun. Sie benötigen eine Due-Diligence-VDR-Lösung, mit der Sie sich im Voraus auf die gemeinsame Nutzung von Dokumenten vorbereiten können.

Wenn Sie möchten, dass bestimmte Dokumente nach einer bestimmten Zeit nicht mehr sichtbar sind, können Sie einen Timer für die automatische Blockierung dieser Dokumente festlegen. So können Sie für bestimmte Assets und Dokumente eine Zeit festlegen, nach der diese Inhalte nicht mehr verfügbar sind. Das Zugriffsfenster kann von wenigen Minuten oder Stunden bis zu mehreren Tagen oder sogar Monaten oder Jahren reichen. Dies ist besonders nützlich in Situationen, in denen Sie bestimmte Inhalte bearbeiten möchten.

Sie können Verträge auch vor Prozessbeginn vereinbaren. Sie können Berechtigungen, Sichtbarkeit und Version mithilfe von Metadaten festlegen, sodass Sie von einem Begriff zum anderen wechseln und dennoch die Entwicklung des Dokuments verfolgen können.

Mit VDR können Sie Ihre Dokumente auch so einrichten, dass jeweils nur ein Benutzer an einem Dokument arbeiten kann. So stellen Sie sicher, dass, während ein Benutzer an der Datei arbeitet, keiner anderer Änderungen am Dokument vornehmen kann. Wenn jemand dies versucht, sieht er eine Meldung, dass die Datei gesperrt ist, sowie den Benutzernamen und den Zeitstempel der Person, die daran arbeitet.

Ihre Entscheidung liegt bei dem sicheren Datenraum

So wie jeder Mensch viel Zeit und Recherche aufwenden würde, bevor er ein Auto, ein neues Haus oder vielleicht sogar einen neuen Mitbewohner kauft. Wenn Sie jedoch am anderen Ende der Leitung sind, kann es Dinge geben, die Sie für tabu halten (z. B. sollte niemand Ihre privaten Nachrichten sehen, bevor er Ihnen ein Auto verkauft). VDR lässt Sie entscheiden, was Sie teilen möchten und was nicht. Due Diligence ist etwas, das man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte, und VDR stellt sicher, dass Ihnen alle richtigen Tools zur Verfügung stehen.

All das bedeutet, dass Sie entscheiden, wer wie lange und unter welchen Bedingungen Zugriff auf Ihre Dokumente hat.

Es mag ein schmaler Grat sein, aber der virtuelle Datenraum der Due Diligence-Lösung macht es Ihnen leicht, ihn zu überschreiten!

