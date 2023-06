Verteidiger Philipp Keil bleibt ein Mammut!

Schongau. (PM Mammuts) In der Defensive der Mammuts ist er eine verlässliche Größe und durfte in der abgelaufenen Spielzeit auch offensive Akzente für seine...

Schongau. (PM Mammuts) In der Defensive der Mammuts ist er eine verlässliche Größe und durfte in der abgelaufenen Spielzeit auch offensive Akzente für seine Farben setzen.

Der 24-jährige Philipp Keil geht nun in die dritte Saison bei der EA Schongau. Zuvor war der 1,83 Meter große Abwehrspieler in seinem Heimatverein Kaufbeuren bis zur U 20 aktiv, um parallel schon in der Oberliga beim ECDC Memmingen Einsätze bei den Senioren zu bekommen.

Nach 137 Einsätzen in der Oberliga für Memmingen (2018-2020) und Landsberg (2020-2021) kam Philipp Keil zur Saison 2021/2022 zur EA Schongau.

Als robuster Defensivspezialist sorgt er in der Schongauer Hintermannschaft seitdem für Ordnung vor dem eigenen Tor – und hin und wieder, wie in der letztjährigen Meisterrunde, zeigt er auch seine offensive Qualitäten und jagt die Scheibe in die gegnerischen Maschen.

So gelangen ihm in den 6 Spielen der letzten Meisterrunde gleich stolze 3 Tore und ebenso viele Vorlagen, womit sich der Abwehrspieler unter den besten Scorern im Team befand.

Insgesamt hat Philipp Keil in den 71 Punktspielen im Dress der EA Schongau nun schon 7 Tore und 21 Vorlagen erzielt – bei 79 Strafminuten.

Dass sich der gebürtige Kaufbeurer in der Lechstadt sichtlich wohl fühlt, zeigt auch sein Engagement in der Nachwuchsausbildung bei der EA Schongau. Aktuell macht er seinen Trainerschein und wird, wie schon im Vorjahr auch heuer wieder als Co-Trainer mit dem U11 Teams der Mammuts auf dem Eis stehen.

