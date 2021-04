Verteidiger Patrick Raaf-Effertz verlÃ¤ngert in Lindau – Goalie Lucas Di Berardo stellt sich neuer Herausforderung

Lindau. (EVL) Nach der Saison ist vor der Saison. Kurz nach dem Ende der außergewöhnlichen Spielzeit 2020/2021 geht es bei den Lindauern schon voll...

Lindau. (EVL) Nach der Saison ist vor der Saison. Kurz nach dem Ende der außergewöhnlichen Spielzeit 2020/2021 geht es bei den Lindauern schon voll in die Planung auf die kommende Oberliga-Saison.

Eine erfreuliche Nachricht gibt es zur ersten Vertragsverlängerung. Zum noch bestehenden Team gesellt sich weiterhin Verteidiger Patrick Raaf-Effertz, er verlängerte seinen Vertrag bei den Inselstädtern um ein weiteres Jahr. Dagegen verlassen Torwart Lucas Di Berardo und die beiden Stürmer Brayden Low und Mark Heatley die Islanders.

Mit der Verlängerung von Patrick Raaf-Effertz ist es den Verantwortlichen der EV Lindau Islanders gelungen, den deutschen Verteidiger, der im vergangenen Dezember zum Team gestoßen war, halten zu können. Er ist ein sehr ruhiger Charakter und fällt nicht durch eine spektakuläre Spielweise auf. Der 28-Jährige war in der abgelaufenen Spielzeit, sobald es zum Training oder Spiel auf das Eis ging, komplett fokussiert und stellte sich immer in den Dienst der Mannschaft. „Patrick hat uns sehr viel Stabilität in unserer jungen Verteidigung gebracht. Er ist ein hervorragender Schlittschuhläufer und hat ein großes Eishockeyherz. Typen wie ihn brauchen wir auch in Zukunft in der Kabine“, so Sascha Paul, Sportlicher Leiter der Islanders. Genau deshalb wollte man ihn unbedingt halten. Der Spieler selbst fühlt sich im Team und hier am Bodensee auch sehr wohl, sodass eine Verlängerung seines Kontrakts fast zu Formsache wurde. Das der Verteidiger in seiner bisherigen Lindauer Zeit auch bei anderen Vereinen Interesse geweckt hat, zeigt auch, dass er sich bei den Islanders entsprechend entwickelt hat. Sascha Paul: „Es macht mich stolz, dass Patrick trotz zahlreicher anderer Angebote dem EV Lindau treu bleibt.“

Mit weiteren Spielern aus dem Kader laufen aktuell positive Gespräche über Vertragsverlängerungen, welche die Islanders zu gegebener Zeit bekannt geben werden. Einen gültigen Vertrag für die kommende Spielzeit haben noch Fabian Birner, Raphael Grünholz, Marvin Wucher, Andreas Farny, Simon Klingler, Florian Lüsch und Julian Tischendorf, die allesamt den dualen Weg eingeschlagen haben und momentan neben dem Eishockey eine Ausbildung absolvieren oder einem Vollzeitjob nachgehen.

Drei fixe Abgänge gibt es bei den EV Lindau Islanders ebenfalls zu vermelden. Einer hiervon ist der langjährige Goalie Lucas Di Berardo. Er ist und war für die jungen Spieler der Vorreiter zum „Dualen Weg“ der Lindauer. Seine Ausbildung neben dem Eishockey, bei einem Sponsor der Islanders, konnte er Anfang des Jahres erfolgreich abschließen und hat nun auch eine solide Grundlage für seine berufliche Zukunft. In Lindau reifte Di Berardo in seinen Spielzeiten zu einem Leistungsträger. Dem Vernehmen nach, will er eine neue Herausforderung in der Oberliga Nord annehmen. „Wir als EVL haben mit ihm vereinbart, dass er diese Herausforderung annehmen soll“, erläuterte Bernd Wucher, der 1. Vorsitzender des EVL. Sascha Paul fügte hinzu: „Ich persönlich möchte mich bei Lucas für seinen Einsatz im Islanders Trikot bedanken. Bevor er vor drei Jahren nach Lindau gekommen war, wollte er schon fast mit dem Eishockey aufhören.“

Ein weiterer Spieler, der die Islanders verlassen wird, ist Brayden Low. „Ich glaube, viele Fans hätten Brayden einmal gerne live erlebt – seine Heimat ist aber das Hockey in der ECHL. Wir als EVL hatten viel Freude an Brayden mit seiner körperbetonten, aber immer fairen Spielweise“, kommentierte Sascha Paul den Abschied des Kanadiers. „Er hat für das Team extrem gearbeitet und dabei nicht vergessen, wo der Nebenmann und das Tor stehen.“

Der Stürmer Mark Heatley wird die Islanders ebenfalls verlassen. Bei allen drei Spielern, aber allen voran bei Lucas Di Berardo, bedanken sich die EV Lindau Islanders für ihren Einsatz im Trikot des EVL und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute und vor allem, dass sie gesund bleiben.

Covid-19 zum Trotz gibt es dieses Jahr erneut die so beliebte Trikotversteigerung zu Gunsten des EVL-Nachwuchses, als Onlineversteigerung. Die Trikots der Spieler aus der abgelaufenen Spielzeit können seit 01. April noch bis Donnerstag, den 15. April um 19:00 Uhr, über die Plattform www.hood.de ersteigert werden. Die Mindestgebote der Trikots in der Onlineversteigerung, liegen und lagen bei 45 Euro.

Kaderstatus 2021 / 2022 zum 07.04.21:

Tor: —

Verteidigung: Fabian Birner, Raphael Grünholz, Patrick Raaf-Effertz, Marvin Wucher,

Sturm: Andreas Farny, Simon Klingler, Florian Lüsch, Julian Tischendorf,