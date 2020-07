Verteidiger Maximilian Welz wechselt an den Lech â€“ Anton Hanke bleibt ein Riverking â€“ Mitgliederversammlung verschoben

Landsberg. (PM HCL) Mit einem Neuzugang und einer Vertragsverlängerung in der Verteidigung können die Verantwortlichen der Riverkings diese Woche aufwarten. Zukünftig wird Maximilian Welz...

Landsberg. (PM HCL) Mit einem Neuzugang und einer Vertragsverlängerung in der Verteidigung können die Verantwortlichen der Riverkings diese Woche aufwarten. Zukünftig wird Maximilian Welz die Verteidigung der Riverkings verstärken. Außerdem bleibt auch Anton Hanke ein Teil der Defensive.

Der 21jährige Maximilian Welz wechselt vom ECDC Memmingen an den Lech. Der gebürtige Augsburger war dort in der vergangenen Saison nach Punkten drittbester Verteidiger. Welz erlernte beim Augsburger EV das Eishockeyspielen und durchlief dort alle Nachwuchsmannschaften. Nach dem Ende seiner Zeit in der DNL Div1 wechselte er vor der vergangenen Saison nach Memmingen. Dort sammelte er bereits in der Vorsaison erste Erfahrungen als Förderlizenzspieler. Auf Anhieb konnte er sich dort in den ersten zwei Verteidigungsreihen etablieren und bildete meist mit dem Ex-Landsberger Dennis Neal ein Verteidigerpärchen.

Mit Anton Hanke bleibt ein erst 20jähriges Eigengewächs dem Verein erhalten. Hanke durchlief alle Nachwuchsmannschaften des HCLs und war als Kapitän maßgeblich am Erfolg des DNL Div3 U20 Teams beteiligt. Hanke wechselte vor der letzten Saison in den Seniorenbereich und absolvierte einen Großteil der Spiele im Bayernligateam. Außerdem war er, wie einige andere junge Spieler auch mit einer Förderlizenz für den Landesligisten Fürstenfeldbruck ausgestattet und kam auch dort punktuell zum Einsatz.

Im Gespräch zeigte sich Vizepräsident Gerhard Petrussek hocherfreut über die zwei Personalien: „Maximilian Welz ist ein junger super ausgebildeter Spieler der toll in unser Konzept passt. Er ist defensiv stark und ist auch in der Lage schnell umzuschalten und sich in das Offensivspiel einzuschalten. Trotz seiner erst 21 Jahre hat er bereits in Memmingen bewiesen, dass ein richtig guter Oberliga-Verteidiger ist. Anton ist ein Eigengewächs und hat vor allem am Ende der letzten Saison gezeigt, dass er, mit seiner physischen Präsenz und seinem Körperspiel in der Defensive, gute Anlagen hat sich im Seniorenhockey zu etablieren“

Auf Grund des durch die Corona-Pandemie etwas durcheinandergewürfelten Zeitplans hat das Präsidium des HC Landsbergs beschlossen, die für den Juli geplante Mitgliederversammlung auf September zu verschieben.