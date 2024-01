VerstÃ¤rkung im Angriff fÃ¼r die â€žHeiÃŸe Phaseâ€œ der Saison

Weißwasser/O.L. (PM Lausitzer Füchse) 2024.Die Lausitzer Füchse können heute Dominik Grafenthin als Neuzugang im Team vermelden. Der gebürtige Berliner erhält einen Vertrag für den...

Der gebürtige Berliner erhält einen Vertrag für den Rest dieser, sowie der kommenden Saison.

Grafenthin spielte die letzten sechs Jahre in Österreich in der ersten Liga, zuletzt bei den MOSER MEDICAL GRAZ99ERS. Er soll bei den Lausitzern die Offensive unterstützen und zählt mit seinen 28 Jahren zu den erfahrenen Spielern im Team.

Das Eishockeyspielen erlernte er seit seinem 14.Lebensjahr vorrangig an der Nachwuchsakademie von Red Bull Salzburg. Seinen ersten Profivertrag erhielt Dominik bei den Eisbären Berlin und in der weiteren Folge spielte er drei Jahre für die Dresdner Eislöwen. Seit seinem 22. Lebensjahr ist der Deutsch-Österreicher ausschließlich in der obersten Liga Österreichs unterwegs und entwickelte sich dort zu einem gestandenen Angreifer.

Der sportliche Berater der Füchse Jens Baxmann äußert sich zur Neuverpflichtung: „Zum jetzigen Zeitpunkt einen Spieler von Dominiks Formats zu bekommen, ist eine Bereicherung für unser Team. Er ist sehr dynamisch, verfügt über Erfahrung, ist schlittschuhläuferisch stark und verleiht uns im Angriff neue Möglichkeiten.“

Nach Abschluss aller Formalitäten und medizinischen Untersuchungen wird Dominik dem Verein zeitnah zur Verfügung stehen. Der Stürmer wird mit der Rückennummer 26 auflaufen.

Die Lausitzer Füchse bedanken sich im Rahmen der Neuverpflichtung bei der P4-Immobilien GmbH aus Weißwasser für die kurzfristige Bereitstellung einer Wohnung für den neuen Spieler.