Dominik Grafenthin, ein von den DEL-Clubs ignorierter Deutscher StÃ¼rmer in der ICEHL

Graz. (JR) Während die DEL-Clubs reihenweise ausländische Kontingentspieler verpflichten, werden gute Deutsche Spieler in der DEL2 oder auch im Ausland übersehen und ignoriert.

Eine Reduzierung der Kontingentstellen würde die DEL dazu zwingen, diese Spieler zu suchen und zu finden. Wir haben mit Dominik Grafenthin von den Graz99ers über dieses Thema, über seine bisherige sportliche Karriere und seine Zukunft gesprochen.

Eishockey-Magazin (EM) / Jörg Reich (JR): Hallo Herr Grafenthin vielen Dank, dass wir Ihnen ein paar Fragen stellen dürfen!

Die Eishockey-Saison 2021/2022 steht kurz bevor. Sie haben sich in den letzten drei Spielzeiten im Team der Graz99ers etabliert. Es scheint so, als wäre die ICEHL die perfekte Liga für Sie. Ist das so?

Dominik Grafenthin: Ob die Liga perfekt für mich ist, kann ich schwer sagen, da ich noch nicht in vielen anderen Ligen gespielt habe. Aber ich kann sagen, dass ich mich hier sehr wohl fühle. Zudem denke ich, dass die Liga von Jahr zu Jahr besser wird und ich mich hier sehr gut weiterentwickeln kann.

E-M /J. R.: In der vergangenen Saison haben Sie in 32 Spielen sechs Tore geschossen und 17 weitere vorbereitet. Es war ihre bisher punktbeste Saison in der ICEHL. Wie zufrieden waren Sie persönlich mit der vergangenen Spielzeit?

Dominik Grafenthin: Was die Punkteausbeute angeht, könnte man denken, dass ich sehr zufrieden war. Dem war aber nicht so. Wir haben leider nicht die Playoffs erreicht und außerdem hatte ich sehr viel Verletzungspech, weshalb ich unter dem Strich nicht wirklich zufrieden war.

E-M /J. R.: Welche Rolle hatten Sie zuletzt im Team? Wurden Sie in Über- und/oder Unterzahl eingesetzt?

Dominik Grafenthin: Wir hatten im Dezember einen Trainerwechsel. Danach haben sich die Rollen im Team neu verteilt und ich wurde bis zu meiner Verletzung sowohl in Überzahl, als auch in Unterzahl eingesetzt. Meine Rolle war durch die durchwachsene Saison immer unterschiedlich und ich habe versucht, die Vorgaben des Trainers zu erfüllen.

E-M /J. R.: Bevor Sie nach Graz gingen hatten Sie vier Spielzeiten in der DEL2 für die Dresdner Eislöwen gespielt. Worin unterscheiden sich die ICEHL und die DEL2? Wie würden Sie das Niveau der DEL2 im Vergleich zur ICEHL einstufen?

Dominik Grafenthin: Der größte Unterschied liegt sicher darin, dass in der DEL2 nur vier Importspieler erlaubt sind, hingegen in der ICEHL teilweise 10 Importspieler in einer Mannschaft spielen. Ansonsten würde ich sagen, dass die ICEHL etwas schneller ist und sehr viel auf Systemspiel gesetzt wird. Da die DEL2 auch jedes Jahr besser wird, ist es schwer nach drei Jahren einzuschätzen, wie sich diese Liga entwickelt hat und wie groß der Unterschied zur jetzigen Zeit tatsächlich ist.

E-M /J. R.: Sehen Sie Ihre Zukunft weiterhin in der ICEHL oder käme in ferner Zukunft auch ein Wechsel in die DEL für Sie in Frage. Gab es diesbezüglich in der Vergangenheit schon Interesse von Clubs aus der DEL?

Dominik Grafenthin: Wie ich vorher erwähnt habe, fühle ich mich in Österreich sehr wohl, da ich hier auch schon einige Jahre im Nachwuchs gespielt habe. Dennoch würde ich gerne in der DEL spielen, sofern es Interesse von einem Club gibt, was bis jetzt leider noch nicht der Fall war.

E-M /J. R.: Sie sind im Jahr 1995 geboren und damit der gleiche Jahrgang wie Leon Draisaitl, Dominik Kahun, Nico Sturm, usw. Haben Sie mit diesen Spielern in den Nachwuchsnationalmannschaften zusammengespielt? Gibt es Kontakte zum Beispiel zu Leon Draisaitl?

Dominik Grafenthin: Ich habe mit allen im Deutschen Nachwuchsnationalteam gespielt und verfolge natürlich auch die jeweiligen Karrieren, aber ein direkter Kontakt ist nicht mehr vorhanden, da dies auch schon etwas länger her ist.

E-M /J. R.: Wo haben Sie mit Eishockey ihre sportliche Laufbahn begonnen? Können Sie uns kurz beschreiben, bei welchen Clubs Sie im Nachwuchs gespielt haben und wie der Übergang vom Nachwuchs- in den Profibereich für Sie lief?

Dominik Grafenthin: Ich habe mit 5 Jahren bei den damals noch Berliner Capitals angefangen und bin dann bedingt durch den Umzug meiner Eltern mit sieben Jahren nach Österreich gekommen, habe anfangs ein Jahr beim UEC Mödling und dann in Wien (Wiener Eislöwen und Vienna Capitals) bis zum 14. Lebensjahr gespielt.

Danach wechselte ich zu den Red Bulls Salzburg für zwei Jahre und bin danach nach Berlin zu den Eisbären Juniors gegangen.

Dort konnte ich noch zwei Jahre in der DNL spielen, bevor ich meinen ersten „Profivertrag“ bei den Eisbären bekam und per Förderlizenz zu den Dresdner Eislöwen ausgeliehen wurde, um dort Spielpraxis zu sammeln.

Der Schritt war enorm groß, da im Profibereich viel körperbetonter gespielt wird. Außerdem ist das Tempo in den Spielen, als auch im Training viel höher und Intensiver.

Ich hatte das Glück frühzeitig Erfahrung in der Oberliga mit FASS Berlin zu sammeln, weshalb der Schritt nicht allzu groß war. Trotzdem fiel es mir nicht leicht und ich habe lange gebraucht, um mich zu etablieren.

E-M /J. R.: Sie haben den Vorteil, sowohl einen deutschen, als auch einen österreichischen Pass zu besitzen. Wie kommt das?

Dominik Grafenthin: Ich besitze lediglich den deutschen Pass, habe aber durch meine lange Nachwuchszeit in Österreich mit 14 Jahren den Status „Eishockey Österreicher“ bekommen, weshalb ich in Österreich nicht als Kontingentspieler zähle.

E-M /J. R.: Sollten Sie die Möglichkeit bekommen für eine Nationalmannschaft zu spielen, dürften oder würden Sie für Deutschland oder Österreich spielen?

Dominik Grafenthin: Da ich nur den deutschen Pass besitze, würde für mich auch nur das Deutsche Nationalteam in Frage kommen

E-M /J. R.: Wie würden Sie sich als Spieler beschreiben? Wo liegen ihre Stärken, worin können Sie sich noch verbessern?

Dominik Grafenthin: Sich selbst einzuschätzen ist immer etwas schwierig, aber ich würde mich als schnellen Spieler bezeichnen, der auch gerne den direkten Weg zum Tor sucht und immer ein Auge für den freien Spieler hat.

Wo wir auch gleich zu meinen Schwächen kommen, weil ich teilweise zu oft den Pass suche. Aber ich möchte den nächsten Schritt machen und ein Führungsspieler werden, um auch in den entscheidenden Momenten auf dem Eis zu stehen und jüngeren Spielern zu helfen sich weiterzuentwickeln, weshalb ich mein Körperspiel und mein Spiel ohne Puck verbessern möchte.

E-M /J. R.: Die ICEHL in Österreich und die DEL in Deutschland sind die beiden Ligen mit dem höchsten Anteil an Importspielern in Europa. Für einheimische Spieler ist es nicht so einfach, dauerhaft in der Liga zu verbleiben. Müsste nicht in beiden Ländern ein Umdenken stattfinden, um die einheimischen Spieler und damit die Nationalmannschaften besser zu fördern?

Dominik Grafenthin: Definitiv. Meiner Meinung sollte man die Anzahl der Importspieler reduzieren, um auch den jungen Spielern mehr Chancen auf einen Platz im Team zu geben. Denn Spielpraxis in einer hochklassigen Liga ist das wichtigste für einen jungen Spieler, damit er sich positiv und eventuell zu einem Nationalspieler entwickeln kann. Außerdem ist bedauerlich mit anzusehen, wie gute einheimische Spieler keinen Platz mehr bekommen, da Sie für einen Importspieler weichen müssen, der dann sehr häufig nur eine Saison für den Verein spielt.

E-M /J. R.: Würden Sie eine Reduzierung der erlaubten Kontingentspieler in beiden Ligen befürworten? Sehen Sie im Einbau einheimischer Spieler Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich?

Dominik Grafenthin: Auf jeden Fall. Es ist verständlich, dass dies nicht von heute auf morgen geändert werden kann, aber ich denke eine jährliche Reduzierung von Importspielern, so dass am Ende nur 2-4 pro Mannschaft erlaubt sind, würde den Ligen bestimmt sehr gut tun und den Fans auch etwas mehr Verbundenheit mit den Clubs auf Grund den einheimischen Spielern geben.

E-M /J. R.: Herr Grafenthin, vielen Dank dass Sie sich Zeit genommen und unsere Fragen beantwortet haben!

Dominik Grafenthin: Sehr gerne.