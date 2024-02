UnglÃ¼ckliche Heimniederlage: Huskies unterliegen Eispiraten mit 2:4

Kassel. (PM Huskies) Zum vorletzten Heimspiel in der Hauptrunde waren am heutigen Abend die Eispiraten Crimmitschau zu Gast in Nordhessen. Die Huskies waren überwiegend...

Kassel. (PM Huskies) Zum vorletzten Heimspiel in der Hauptrunde waren am heutigen Abend die Eispiraten Crimmitschau zu Gast in Nordhessen.

Die Huskies waren überwiegend die aktivere Mannschaft, gerieten jedoch im Mitteldrittel in Rückstand. Zu Beginn des Schlussabschnitts erzielte Neuzugang MacAuley zwar den Ausgleich, die Eispiraten gingen jedoch erneut in Führung und ließen sich diese nicht mehr nehmen.

Es dauerte eine ganze Weile, ehe die Partie an Fahrt aufnahm. Dann war es allerdings die erste größere Chance, die zum ersten Torerfolg führte. Von der linken Seite konnte Olsen vor Shilin fahren, traf zunächst den Pfosten, versenkte dann aber den Rebound im Tor (7.). Auch anschließend änderte sich am Spielgeschehen zunächst wenig. Nachdem in der 14. Minute Hufsky zum ersten Mal wirklich geprüft wurde, war auf der anderen Seite plötzlich Daniel Weiß allein vor dem gegnerischen Tor, konnte Goalie Shilin jedoch nicht überwinden. Die Gäste erarbeiteten sich ab diesem Punkt zunehmend mehr Offensivanteile, die Huskies blieben über Gegenangriffe allerdings die gefährlichere Mannschaft. Trotzdem kamen die Eispiraten kurz vor Drittelende noch zum Ausgleich. Mit zwei geschickten Pässen war die Hintermannschaft der Schlittenhunde ausgehebelt und Lindberg konnte den Puck im Huskies-Tor zum 1:1-Pausenstand unterbringen (20.).

Früh im Mittelabschnitt durften die Huskies erstmals in Überzahl agieren, konnten diese allerdings, trotz zwei guten Abschlussmöglichkeiten, nicht verwerten (24.). Stattdessen trafen die Eispiraten in der 25. Minute. Hufsky konnte den ursprünglichen Schuss noch parieren, am Ende landete der Puck dennoch hinter ihm, weil Zikmund den Puck aus der Luft ins Tor schlug. Der Treffer wurde per Videobeweis überprüft, blieb aber bestehen. Auf der Gegenseite verpassten die Huskies die direkte Antwort. Nach einem Steilpass von Valenti konnte Keck aus guter Position von der linken Seite abschließen, scheiterte jedoch an Shilin (26.). Auch die teils mehrminütigen Druckphasen der Huskies nach dem Powerbreak blieben ungenutzt. Eine Strafe gegen Valenti setzte dieser Phase jedoch ein Ende und so mussten die Schlittenhunde noch zwei Minuten Unterzahl bestehen, um so den knappen Rückstand in die zweite Pause zu retten.

Die Huskies erwischten einen grandiosen Start in den Schlussabschnitt. Nach nicht einmal zwei Minuten traf Neuzugang MacAulay in seinem ersten Spiel in blau-weiß per Handgelenkschuss zum Ausgleich (42.). Der Druck ließ nicht ab und so erzwangen die Schlittenhunde ein Powerplay, in dem es weiter Torchancen hagelte. Unter anderem traf Valenti den Pfosten (43.). und MacAulay verpasste mit seinem Schuss aus dem Slot seinen Doppelpack (44.). Dann kam es wie so oft im Eishockey: Nach mehreren glücklichen Abprallern vor dem Huskies-Tor fand der Puck den Schläger von Justin Büsing, welcher den Puck über die Linie schob. Nach diesem Gegentreffer musste Hufsky angeschlagen in die Kabine, Maurer übernahm für ihn. Ähnlich unglücklich lief es für die Huskies einige Minuten später als erneut ein Puck, diesmal von der Kelle von Eispirat Verbeek, über Umwege an Maurer vorbei ins Tor flog. In den Schlussminuten drängten die Huskies zwar auf den Anschlusstreffer, mussten sich am Ende jedoch mit 2:4 geschlagen geben.

Tore:

1:0 Olsen (7. Min.)

1:1 Lindberg (Smith, Kanninen – 20. Min.)

1:2 Scalzo (Reichel – 25. Min.)

2:2 MacAulay (Schwartz – 42. Min.)

2:3 Büsing (Verbeek, Balinson – 49. Min.)

2:4 Verbeek (Thomas – 54. Min.)