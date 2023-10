Crimmitschau: Scott Feser muss sich Operation unterziehen – Justin BÃ¼sing ist U21-FÃ¶rderspieler des Monats September

Artikel anhören Crimmitschau. (PM Eispiraten) Hiobsbotschaft für die Eispiraten Crimmitschau: Stürmer Scott Feser, der an einer Unterkörperverletzung laboriert, wird am morgigen Mittwoch im Klinikum...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Hiobsbotschaft für die Eispiraten Crimmitschau: Stürmer Scott Feser, der an einer Unterkörperverletzung laboriert, wird am morgigen Mittwoch im Klinikum Altenburger Land operiert und fehlt den Westsachsen somit weitere sechs bis acht Wochen.

Der Deutsch-Kanadier verletzte sich bereits im Auswärtsspiel beim EC Bad Nauheim am 29. September. Weitere Untersuchungen in den vergangenen Tagen ergaben nun, dass er sich nun doch einem operativen Eingriff unterziehen muss.

Wir wünschen Scott für die anstehende Operation viel Glück, einen guten Heilungsverlauf und hoffen, dass er schnell wieder zum Team stoßen kann.

Justin Büsing ist U21-Förderspieler des Monats September

Stürmer der Eispiraten Crimmitschau überzeugte auf ganzer Linie

Neuss. (PM DEL2) Auch in der neuen Saison der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) wird die herausragende Leistung von U21-Förderspielern gewürdigt.

Zu Beginn dieser Spielzeit sichert sich Justin Büsing von den Eispiraten Crimmitschau den begehrten Titel des Förderspielers des Monats September.

Der talentierte junge Stürmer setzte sich in fünf herausragenden Spielen im September durch und sammelte in seinen ersten DEL2-Spielen insgesamt sechs Scorerpunkte. Dabei erzielte er drei Tore und konnte mit einer durchschnittlichen Eiszeit von über 14 Minuten aufwarten.

Markus Gleich, DEL2-Standort- und Talententwickler: „Justin Büsing zeichnet sich durch seine aktive Spielweise und sein Bestreben aus, das Spiel zu gestalten. Seine sechs Punkte, bestehend aus drei Toren und drei Assists, sind das Ergebnis durchdachter Aktionen auf dem Eis und keine bloßen Zufälle. Er genießt das volle Vertrauen seines Trainers und wird auf dem Spielfeld effektiv eingesetzt. Mit seiner aktuellen Leistung hat er einen erheblichen Anteil am erfolgreichen Saisonstart der Eispiraten gehabt, da seine Scorerpunkte oft bei spielentscheidenden Treffern erzielt wurden. Wir sind zuversichtlich, dass diese Auszeichnung Justin weiter motivieren wird, hart an sich zu arbeiten und seine beeindruckende Leistung in den kommenden Monaten fortzusetzen.“

Jussi Tuores, Cheftrainer Eispiraten Crimmitschau: „Justin hat sich in den ersten Spielen wirklich gut geschlagen. Er hat seine Stärken genutzt, um uns offensiv zu unterstützen. Er ist ein äußerst talentierter junger Spieler, der Spielzüge kreieren und Chancen für sich und seine Mitspieler schaffen kann. Wir sind glücklich, ihn in unseren Reihen zu haben, und hoffen auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Es ist großartig zu sehen, wie er für seinen beeindruckenden Start belohnt wird!“

