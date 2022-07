„Ãœberzeugt davon, dass er jetzt richtig durchstarten wird“ – Ice Tigers holen Verteidiger aus der Hockey Allsvenskan

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers haben mit Luke Green einen lauf- und offensivstarken Verteidiger verpflichtet. Der 24-jährige Kanadier wechselt vom schwedischen...

Der 24-jährige Kanadier wechselt vom schwedischen HockeyAllsvenskan-Club Västerviks IK nach Nürnberg und erhält einen Vertrag für die kommende PENNY DEL-Saison 2022/23.

Der 1,85 Meter große Rechtsschütze absolvierte in der vergangenen Spielzeit 45 Spiele für Västerviks IK und brachte es auf drei Tore und 15 Assists. Zuvor spielte der Drittrunden-Draftpick der Winnipeg Jets von 2016 unter anderem zweimal für Vaasan Sport in Finnland und 28 Mal für die Manitoba Moose in der American Hockey League (AHL).

„Luke ist ein Verteidiger mit hervorragenden schlittschuhläuferischen Fähigkeiten und guten offensiven Instinkten. Er ist seit Jahren in einer Sommertrainingsgruppe mit Nick Welsh, Gregor MacLeod und Andrew Bodnarchuk, was ihm den Einstieg in Nürnberg mit Sicherheit erleichtern wird. Nach zwei Jahren der Pandemie, die es uns allen schwer gemacht haben, sind wir überzeugt davon, dass Luke Green in seiner Profikarriere jetzt richtig durchstarten wird“, sagte Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf.

Luke Greens Karriere in Zahlen